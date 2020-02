Ostro obsodil namigovanja in stik z zloglasnim zdravnikom

Italijanski zdravnik Michele Ferrari je bil znan po tem, da je sodeloval z Američanom Lanceom Armstrongom in mu pripravljal program, ki je vseboval prepovedane substance, s katerim si je pomagal pri sedmih zmagah na Touru - te so mu bile naknadno odvzete.

Kakršnokoli povezovanje kolesarjev z razvpitim Ferrarijem nemudoma pritegne pozornost celotne kolesarske javnosti.

Danski časopis Politiken je v zapisu izpostavil, da naj bi z Italijanom sodeloval tudi njihov kolesar Jakob Fuglsang, ki je bil leta 2009 junak dirke Po Sloveniji. Ob njem so navedli še ime Kazahstanca Alekseja Lucenka. Z njim naj bi sodelovala v Monaku, Ferrari pa naj bi obiskal moštvo Astane, katere člana sta, tudi lani na Dirki po Kataloniji.

"Pristojni protidopinški organi zoper mene niso sprožili nobenega postopka"

Na zapise se je na družbenem omrežju Instagram odzval Fuglsang in ostro kritiziral nepreverjene informacije: "Izpodbijam navedbe, da sem se srečal z dr. Ferrarijem. Nisem seznanjen z nobenim poročilom in lahko potrdim, da pristojni protidopinški organi zoper mene niso sprožili nobenega postopka. V skladu s tem nimam razloga za odgovor. Izredno sem zaskrbljen nad tem, da se lahko tovrstne novice širijo v medijih."

Ob Politiken so zgodbo objavili tudi pri DR in norveškem VG. Sklicevali so se na dvanajst ljudi, ki so blizu športu in so trdili, da je Fuglsang sodeloval s Ferrarijem.

Kot poročajo, naj bi bil Ferrari z ekipo Astane sodeloval na Dirki po Kataloniji marca 2019, s Fuglsangom in Lucenkom pa naj bi se sestal v Nici in/ali Monaku. Italijanski zdravnik je zanikal stik s kolesarji Astane, prav tako trdi, da ni bil na kolesarski dirki vse od leta 1994. Zagotovo lahko pričakujemo, da bo ta zgodba dobila nadaljevanje.