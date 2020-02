Zmagovalec dirke Po Sloveniji naj bi sodeloval z zloglasnim zdravnikom

Danski časopis, ki je citiral poročilo kolesarske protidopinške fundacije (CADF), v poročilu omenja še enega kolesarja Astane, ki naj bi bil prav tako Ferrarijev klient. Gre za Kazahstanca Alekseja Lucenka. Z italijanskim zdravnikom naj bi se dobivali v Monaku, Ferrari pa naj bi obiskal kazahstansko moštvo tudi na dirki po Kataloniji.

Astana sicer govoric o tem, da tako Uci kot CADF še nista stopila z njimi v stik, ne komentira, prav tako pa se Ferrari ni oglasil na klica Politikena.

Ferrari ima dosmrtno prepoved delovanja v športu

Ferrari je dosmrtno prepoved prejel leta 2012, kot jo je tudi njegov najbolj znani varovanec Armstrong, za katerega je pripravil dopinški program. Američan je med drugim izgubil vseh sedem zmag na dirki po Franciji, ki si jih je privozil med letoma 1999 in 2005.

Že samo stik s Ferrarijem je obremenilen. Leta 2014 je tako italijanski olimpijski komite Coni zaradi tega odvzel licenco dvakratnemu zmagovalcu dirke po Italiji Paolu Savoldelliju.

Istega leta je bilo v Astani razkritih tudi pet primerov jemanja prepovedanih sredstev, med njimi sta bila brata Maksim in Valentin Iglinski. Mediji so takrat poročali o povezavah med nekaterimi kolesarji in Ferrarijem. Pri Uciju so takrat celo razmišljali, da bi Astani odvzeli licenco ekipe svetovne serije, a se na koncu to ni zgodilo.

Za 34-letnim Fuglsangom, ki je pri Astani od leta 2013, je zelo uspešna lanska sezona. Med drugim je osvojil slovito klasiko Liege-Bastogne-Liege, kriterij Dauphine in etapo na dirki po Španiji.

Danec, ki je leta 2009 dobil tudi dirko po Sloveniji, je na olimpijskih igrah v Riu 2016 osvojil srebrno odličje na cestni dirki.