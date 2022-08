Kratka, a strupena etapa: nov delovni dan za Rogliča in favorite

Danes bo na Vuelti tudi jasno, ali je imel slovenski adut in zmagovalec zadnjih treh španskih pentelj Primož Roglič (Jumbo-Visma) v četrtek le slab dan ali pa po vseh težavah, ki jih je imel po padcu v peti etapi letošnjega Toura, preprosto ni v zmagoviti formi.

Foto: zajem zaslona

Na 153 kilometrih od Pole de Laviane do vrha Fancuayje kolesarje čaka pet kategoriziranih klancev. Že takoj po startu se bo trasa obrnila navzgor na Alto de la Colladona (II. kategorija, 6,4 km s 7-odstotnim povprečnim naklonom), nato pa takoj po spustu na Alto de la Mozqueta (II. kategorija, 6,8 km, 6,6-odstotni povprečni naklon), za tem pa še na Alto de Santo Emiliano (III. kategorija, 5,7 km, 5,3-odstotni povprečni naklon). Po uvodnem trojčku klancev sledi nekaj malega ravnine, v drugem delu etape pa nov komplet zahtevnih klancev: Puerto de Tenebreo (III. kategorija, 5,3 km, 6,2-odstotni povprečni naklon) in Puerto de Perlavia (III. kategorija, 4 km, 7,7-odstotni povprečni naklon) bosta le ogrevanje za zaključni in najtežji klanec dneva, in sicer za Collau Fancuaya (I. kategorija). To je 10,1 kilometra dolg vzpon z 8,5-odstotnim povprečnim naklonom in rampami, kjer naklonina doseže tudi 19 odstotkov.

Foto: zajem zaslona

Skupno kolesarje čaka kar 3.300 višinskih metrov, osma etapa bo tako pravi test za favorite dirke.

Osma etapa Vuelte se bo začela ob 13.10 z zaprto vožnjo, ob 13.28 pa bo šlo zares. V cilju kolesarje pričakujejo med 17.18 in 17.43.

Skupni vrstni red (7/21): 1. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step) 25;21:34

2. Rudy Molard (Fra/Groupama-FDJ) + 0:21

3. Enric Mas (Špa/Movistar) 0:28

4. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 1:01

5. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates) 1:12

6. Pavel Sivakov (Fra/Ineos Grenadiers) 1:27

7. Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos Grenadiers) 1:27

8. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 1:34

9. Simon Yates (VBr/BikeExchange - Jayco) 1:52

10. Joao Almeida (Por/UEA Team Emirates) 1:54

...

35. Jan Polanc (Slo/UEA Team Emirates) 7:17

...

Foto: zajem zaslona

