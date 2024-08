Včeraj je slovenski kolesarski as Primož Roglič v šesti etapi Dirke po Španiji nepričakovano izgubil rdečo majico vodilnega in proti Avstralcu Benu O'Connorju pridelal skoraj pet minut zaostanka. Po etapi je športni direktor Patxi Vila priznal, da so jim stvari ušle izpod nadzora. Danes je na 79. Vuelti na sporedu še ena etapa, ki vsaj na papirju ne bi smela prinesti takšnih presenečenj. Na dobrih 180 kilometrov dolgi trasi od Archidona do Cordobe je le en kategoriziran vzpon. Dirka se bo začela ob 13.25, kolesarje pa v cilju pričakujejo med 17.20 in 17.45. Spet bo zelo vroče.

Včerajšnja šesta etapa ne bi smela resneje premešati skupnega vrstnega reda, a so jo očitno moštva favoritov za skupno zmago, predvsem Red Bull - BORA - hansgrohe Primoža Rogliča, podcenjevala. Ušel jim je Avstralec Ben O'Connor in prevzel skupno vodstvo na dirki ter si privozil skoraj pet minut prednosti pred slovenskim asom.

Športni direktor Red Bull - BORA - hansgrohe Patxi Vila je po etapi za špansko televizijo priznal, da so načrtovali, da bodo imeli Avstralca pod nadzorom, a so "stvari ušle izpod nadzora". "Stvari se niso odvijale tako, kot smo želeli. Začetek je bil res hiter, pobeg (v njem so bili zmagovalec O’Connor, pa tudi Rogličev ekipni kolega Florian Lipowitz ter 11 drugih kolesarjev) pa res močan. Lipo je bil tam in mislili smo, da bo brez težav ostal z Benom in da bi potem lahko imeli še eno možnost v generalni razvrstitvi. Ideja je bila, da bi Lipova prisotnost v pobegu spodbudila druge ekipe, toda O'Connor je bil veliko močnejši, kot sem mislil, tako da je vse ušlo izpod nadzora," je razlagal Vila in priznal, da ga je novi vodilni na Vuelti močno presenetil.

"Kar je naredil O'Connor, je bilo neverjetno. Kaj takega sem videl izjemno malokrat. Pri zadnjem vzponu preprosto ni izgubil časa. Nikoli ne bi pričakoval česa takega, to je bilo pravo presenečenje," je še dodal Vila.

🎙️ La preocupación de @PatxiVila, director deportivo del Red Bull-Bora, en @Eurosport_ES tras la exhibición de Ben O'Connor



📌 "Cinco minutos no son pocos... pensábamos que a última hora iba a hincar la rodilla"#LaVuelta24 | #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/htzG09LzP7 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 22, 2024

Današnja etapa z enim kategoriziranim vzponom

Današnja etapa je po profilu še veliko lažja, s slabimi dva tisoč višinskimi metri in le enim kategoriziranim vzponom. Klanec z zanimivim imenom Alto del 14 % – gre za 7,4 kilometra dolg vzpon druge kategorije s 5,6-odstotnim povprečnim naklonom – je poimenovan po najstrmejših delih, tekmovalce pa bo pričakal le slabih 30 kilometrov pred ciljem v Cordobi.

Foto: zajem zaslona

Alto del 14 % je bil v programu Vuelte že večkrat, nazadnje, leta 2021, je v etapo s tem vzponom dobil Danec Mads Pedersen. Leta 2011 je na tem klancu napadla ekipa Vincenza Nibalija Liquigas in Italijanu je uspelo na spustu pridobiti nekaj prednosti pred konkurenti za skupno zmago, a etapne se je tedaj prvič na grand tourih veselil legendarni Slovak Peter Sagan.

Po spustu s tega edinega kategoriziranega vzpona dneva je nato do cilja še 11 kilometrov ravnine, a zgodovina kaže, da se je z napadom na "vzponu 14 odstotkov" vseeno mogoče znebiti sprinterskih specialistov. To je etapa po meri kolesarjev, kot so Wout van Aert, Jhonatan Narváez, Lennert van Eetvelt, Andreas Kron, Victor Campenaerts … Morda Nibalijev recept iz leta 2011 danes uporabi tudi Primož Roglič.

Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.10, ob 13.25 bo šlo zares, v cilju pa kolesarje pričakujejo med 17.20 in 17.45. Vremenoslovci napovedujejo nov vroč dan v Andaluziji, temperatura ozračja naj bi se povzpela tudi do 38 stopinj Celzija.

Foto: zajem zaslona

Skupni vrstni red po šestih etapah: 1. Ben O'Connor (Avs/Decathlon AG2R) 23;28:28

2. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) + 4:51

3. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) 4:59

4. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 5:18

5. Enric Mas (Špa/Movistar) 5:23

6. Cristian Rodriguez (Špa/Arkea-B&B Hotels) 5:26

7. Antonio Tiberi (Ita/Bahrain-Victorious) 5:29

8. Lennert Van Eetvelt (Bel/Lotto Dstny) 5:32

9. Felix Gall (Avt/Decathlon AG2R) 5:38

10. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 5:49

...

Preberite še: