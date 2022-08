Dan za favorite. Se bo Roglič spet odel v rdečo majico?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šesti etapi Vuelte kolesarje čaka naporna, razgibana trasa s tremi zahtevnimi kategoriziranimi klanci. Najprej, na 77. kilometru etape za ogrevanje Puerto de Alisas (8,7 kilometra pri 5,8 odstotka povprečnega naklona) druge kategorije, nato v zaključku, v zadnjih 40 kilometrih dneva pa še Collada de Brenes (6,8 kilometra, 8,2 odstotka) prve kategorije ter nato še ciljni vzpon na San Miguel de Aguayo, ki je prav tako prve kategorije.

Foto: zajem zaslona

Gre za 12,6 kilometra dolg klanec s povprečnim naklonom 6,5 odstotka, pa deli, ki presegajo 9 odstotkov ter dvema rampama s 12-odstotnim naklonom.

Foto: zajem zaslona

Na zahtevni trasi se bodo morali pokazati glavni favoriti za skupno zmago na letošnji Vuelti. Eden od njih, slovenski as Primož Roglič, zmagovalec zadnjih treh Vuelt, je zmagal že v četrti etapi in včeraj tako nosil rdečo majico vodilnega, a je s kolegi iz Jumbo-Visme varčeval z močmi ter boj za zmago in vodstvo na dirki prepustil ubežnikom. Rdečo majico je tako prepustil Francozu Rudyju Molardu (Groupama - FDJ), a je le malo možnosti, da bi jo ta danes uspel ubraniti.

Start zaprte vožnje bo ob 12.20 v Bilbau, ob 12.37 bodo kolesarji prevozili kilometer nič, v cilju pa jih danes pričakujejo enkrat med 17.15 in 17.47.

Skupni vrstni red (5/21): 1. Rudy Molard (Fra/Groupama FDJ) 16;07:22

2. Fred Wright (Vbr/Bahrain Victorious) + 0:02

3. Nikias Arndt (Nem/DSM) 1:09

4. Lawson Craddock (ZDA/BikeExchange - Jayco) 2:27

5. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 4:09

6. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma) 4:22

7. Pavel Sivakov (Fra/Ineos Grenadiers) 4:35

8. Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos Grenadiers) isti čas

9. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step Alpha Vinyl) 4:36

10. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadires) 4:42

...

39. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 5:30

...

Foto: zajem zaslona

