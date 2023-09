Na najdaljši etapi še zadnja priložnost za napad na Jumbo-Vismo

Na 78. Dirki po Španiji je na vrsti predzadnja etapa. Naporna preizkušnja od Manzanaresa do Guadarrame bo z 208 kilometri najdaljša na letošnji španski pentlji, kolesarje čaka deset kategoriziranih klancev in skupno 4.361 višinskih metrov. To bo še zadnja priložnost za morebiten napad na Jumbo-Vismo, ki s Seppom Kussom, Jonasom Vingegaardom in Primožem Rogličem zaseda prva tri mesta v skupnem seštevku. Predzadnja etapa Vuelte se bo z zaprto vožnjo začela ob 11.55, nekaj minut čez dvanajsto bo šlo zares, v cilju pa kolesarje pričakujemo okoli 17.30.

"To bo zagotovo težak dan, pričakujem, da bodo šli vsi 'na polno'. Imamo pa izjemno močno ekipo in gremo v 20. etapo lahko zelo samozavestni," je včeraj napovedal nosilec rdeče majice Sepp Kuss. Danes bo s kolegi iz moštva Jumbo-Visma branil prednost predvsem pred špansko trojico, ki je v skupnem seštevku razvrščena od tretjega do šestega mesta. Ob tem pa bo moral paziti, da etapi, katere trasa spominja na spomladanske klasike, ne zaide v kakšno krizo. Če bo nepričakovano popustil, bo vodstvo predal enemu od moštvenih kolegov, Vingegaard ima za Američanom le 17 sekund zaostanka, Roglič pa minuto in osem sekund.

Foto: A. S. O.

Mladi član moštva UAE Emirates Juan Ayuso na četrtem mestu za Kussom zaostaja že okrogle štiri minute, peti je Mikel Landa (Bahrain – Victorious) s štirimi minutami in 19 sekundami zaostanka, šesti pa Enric Mas (Movistar), s 4:30 primanjkljaja. Danes ti kolesarji nimajo več česa izgubiti in bodo s pomočjo svojih moštvenih kolegov vodilne Jumbovce najbrž napadli z vsemi močmi. Ayuso bo lahko računal tudi na pomoč Domna Novaka, Landi bo pomagal Matevž Govekar, vodilni trojec pa lahko računa tudi na Jana Tratnika.

Kolesarje čaka kar deset kategoriziranih vzponov, so pa vsi le tretje kategorije, za nameček se klanci ponavljajo. Bo šlo pa že od začetka navzgor, že na drugem kilometru etape se bo začel vzpon na Collado del Portazgo (10,8-kilometrski klanec s 4,3-odstotnim povprečnim naklonom), nato sledi spust in na 36. kilometru prvič skok na Puerto de La Cruz Verde (7 km, 5-odstotni povprečni naklon). Po nekaj oddiha na novem spustu pride na vrsto kombinacija vzponov na La Escondido (9 km, 4,1 odstotka), Alto sde Santa Maria de la Alameda (5 km, 5,6 odstotka) in Alto de Robledondo (5,1 km, 4,8 odstoka). Ta zahtevna trilogija se bo začela na 62. kilometru etape in končala na 106. Od 115. do 160. pa jo bodo nato ponovili še enkrat.

V zadnjih 40 kilometrih etape se bodo kolesarji še enkrat povzpeli na Portazgo, pred spustom v cilj pa še na Alto San Lorenzo de El Escorial (4,6 km, 6,6 odstotka). Na vrhu tega se bodo delile tudi bonifikacijske sekunde. Z vrha do cilja bo še slabih 13 kilometrov.

Zadnja odločilna etapa 78. Vuelte se bo z zaprto vožnjo začela ob 11.55, ob 12.02 naj bi kolesarji dosegli kilometer nič in se spustili v boj. V cilju jih pričakujejo okoli 17.30.

Skupni vrstni red po 19 etapah: 1. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma) 69;14:04

2. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) + 0:17

3. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 1:08

4. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates) 4:00

5. Mikel Landa (Špa/Bahrain Victorious) 4:19

6. Enric Mas (Špa/Movistar) 4:30

7. Cian Uijtdebroeks (Bel/Bora-Hansgrohe) 7:37

8. Aleksandr Vlasov (Rus/Bora-Hansgrohe) 8:35

9. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) 10:20

10. Santiago Buitrago (Kol/Bahrain Victorious) 12:20

...

32. Jan Tratnik (Slo/Jumbo-Visma) 1;52:13

130. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates) 3;49:59

132. Matevž Govekar (Slo/Bahrain Victorious) 3;51:52

...

