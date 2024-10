Bonus za Tadeja Pogačarja

Zadnje dejanje letošnje sanjske sezone za Tadeja Pogačarja je pred vrati. Slovenski šampion bo skušal za konec doseči še četrto zaporedno zmagoslavje na italijanskem prestižnem spomeniku Dirki po Lombardiji. Če mu uspe veliki met, bi se na drugem mestu izenačil z Italijanom Alfredom Bindo, medtem ko je petkrat to italijansko jesensko klasiko osvojil le legendarni Fausto Coppi, ki je do zdaj edini štirikrat zapored zmagal na tem spomeniku. Vse skupaj se bo začelo v Bergamu z zaprto vožnjo ob 10.35, po 252 kilometrih pa kolesarje pričakujemo na cilju okoli 17. ure.

Trasa zadnjega spomenika sezone Dirke po Lombardiji je bila določena in potrjena že pred časom, a jo je organizator v zadnjem trenutku spremenil. Zemeljski plazovi so po obilnih padavinah prizadeli območje okoli vzpona Passo di Ganda, zato so ga umaknili iz programa.

Foto: Il Lombardia

Vzpon je bil v letih 2021 in 2023 odločilen, organizator pa ga je prvotno vključil tudi letos, vendar bi se na trasi pojavil bistveno prej.

Vzpon na Passo di Ganda je bil načrtovan za prvi glavni vzpon dneva – 9,4 kilometra pri sedemodstotni naklonini, a je bilo od tam predvidenih še več kot 200 kilometrov do cilja. Nadomestili ga bodo z vzponom v Selvinu, ki je dolg deset kilometrov in ima 5,5-odstotno povprečno naklonino.

Kolesarji bodo morali prevoziti skupno 252 kilometrov, na trasi pa bodo morali opraviti s skoraj pet tisoč višinskimi metri.

Štirje vzponi zaznamujejo prvo polovico dirke. Prvi bo Forcellino di Bianzano (6,3 km pri 5,1 %) in za tem torej na smučarsko središče Selvino. Sledi Colle di Berbenno, ki je dolg 4,5 kilometra pri 6,2 odstotka in vzpon na Valpiano, ki je dolg več kot deset kilometrov pri šestih odstotkih.

Po krajšem "premoru" se bo začelo z Maddono del Ghisallo

Foto: Il Lombardia

Tega, da bi kdo od favoritov v tem delu dirke resno napadel, zagotovo ne bomo videli. Sledi namreč dolg ravninski del, preden se bo začelo glavno dogajanje v bližini Coma. Kolesarji se bodo približno 80 kilometrov pred ciljem lotili legendarnega vzpona na Maddono del Ghisallo, a tokrat po lažji strani.

Sestavljen je iz dveh manjših vzponov s kratkim spustom na sredini. Prvi je dolg pet kilometrov pri 5,6 odstotka, drugi pa 8,1 kilometra dolg pri 3,7-odstotnem naklonu. Da bi kdo naredil razliko na tem delu dirke, je prav tako težko pričakovati, ker vzpon ni težek. Zato pa sledi izjemno tehničen spust in priložnost za skok pred glavnim vzponom dirke.

Razburljiv zaključek dneva

Colma di Sormano je v kolesarskem svetu zelo dobro poznan vzpon, vendar se ga bodo tokrat lotili po glavni cesti, zaradi česar bo nekoliko lažji. Dolg bo 12,9 kilometra in bo imel 6,4-odstotno povprečno naklonino. Malce po sedmem kilometru bo sledil del, kjer se bo naklon povečal na 13 odstotkov. Tam se bo ponudila priložnost za skok.

Vzpon na Colmo di Sormano bo najverjetneje odločal o končnem zmagovalcu. Foto: Il Lombardia

Ko bodo kolesarji dosegli vrh, jih bo čakalo še 42 kilometrov vožnje do cilja. Sprva sledi dolg spust, nekaj ravninske vožnje in še en spust do Coma. Tam bo kolesarje pričkal še zadnji vzpon dneva, ki sliši na ime San Derma della Battaglia v dolžini 2,8 kilometra in bo imel 6,7-odstotni povprečni naklon. Po prečkanju vrha sledi še 5,2 kilometra vožnje do cilja. Pred njimi bo tehničen in hiter spust.

Kdo so favoriti? Za Pogačarja bi bila zmaga le dodaten bonus.

Osrednji favorit je brez kančka dvoma Tadej Pogačar, ki je v izjemni formi. Povrhu vsega je kralj Dirke po Lombardiji, potem ko jo je osvojil v zadnjih treh izvedbah. V letošnji sezoni mu je uspelo osvojiti praktično vse, kar si je zamislil. Od največjih izzivov Dirko po Franciji, Giro d'Italia, naslov svetovnega prvaka v Zürichu, spomenik Liege–Bastogne–Liege … Zmaga na Dirki po Lombardiji bi bila bonus, izpostavlja Pogi.

Ob sebi bo imel Adama Yatesa, Pavla Sivakova, Rafala Majko, Marca Hirschija …

Remco Evenepoel spada v ožji krog favoritov za zmago. Foto: A.S.O./Billy Ceusters

Največji izzivalec je seveda Remco Evenepoel, a je nekoliko zadržan pri spustih, ki bodo na dirki prav tako igrali zelo pomembno vlogo.

Primož Roglič se je odločil, da predčasno zaključi sezono, zdaj pa bodo imeli pri Red Bull - BORA - hansgrohe več možnosti, s katerimi: Florian Lipowitz, Aleksandr Vlasov, Roger Adria in Jai Hindley.

Pred dvema letoma, ko se je dirka končala prav tako v Comu, je bil Pogačarju največji tekmec Enric Mas (Movistar), ki je letos v dobri formi. Pri Visma | Lease a Bike bodo imeli v svojih vrstah Mattea Jorgensona in Wilca Keldermana, ki bosta imela ob sebi slovenskega pomočnika Jana Tratnika, ki bo ob koncu sezone prestopil v Rogličeve vrste.

Moštvo Bahrain Victorius računa, da bi se dobro izkazala Italijan Antonio Tiberi ali Španec Pello Bilbao.

Tom Pidcock in Thymen Arensman sta osrednji violini pri bogatem INEOS Grenadiers.

Lahko bi naštevali še druge kolesarje, a je jasno, da je osrednji favorit Pogačar, ki je izvrsten na vsakem terenu in uživa na tej italijanski klasiki, ki jo bo skušal osvojiti še četrtič zapored. To je do zdaj uspelo le Faustu Coppiju, ki se lahko sicer pohvali s petimi naslovi na tem italijanskem spomeniku (1946, 1947, 1948, 1949 in 1954).