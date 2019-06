Lahko Roglič Giro konča s klasičnim hat-trickom? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred kolesarji na Dirki po Italiji je le še današnjih 17 kilometrov vožnje na čas. Kronometer v Veroni - cilj bo pred tamkajšnjo areno - bo dal zadnje odgovore za končni vrstni red. Primož Roglič bo v skupnem seštevku lovil 23 sekund zaostanka za tretjim mestom Španca Mikela Lande, medtem ko sta vodilni Richard Carapaz in drugouvrščeni Vincenzo Nibali že predaleč.

Današnji kronometer bo tretji na letošnjem Giru, prvega v Bologni in drugega v San Marinu je dobil slovenski zvezdnik Roglič, ki bo eden izmed favoritov tudi danes, a po težkih gorskih etapah se pozna utrujenost, nogo so že težke.

Prvi cilj bo ujeti in prehiteti Lando ter dirko končati na zgodovinskih stopničkah, a tudi če mu ne bo uspelo, bo vsaj izenačil svojo in slovensko najboljšo uvrstitev v skupnem seštevku, saj je bil četrti že na lanski Dirki po Franciji. Peti Nizozemec Bauke Molema namreč za njim zaostaja več kot dve minuti in pol.

Roglič bo, če ne bo kakšne velike smole, izboljšal tudi najboljšo uvrstitev na Giru. Do zdaj je v prvi deseterici po 21 etapah Gira končal le Tadej Valjavec, ki je bil leta 2004 deveti.

Predstavitev zadnjega dejanja na Dirki po Italiji:

