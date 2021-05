Tratnikovi slavijo etapno zmago, Bernalu le še čudež prepreči končno zmagoslavje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Egan Bernal mora le še preživeti nedeljski kronometer in zmaga na Giru bo njegova. Foto: Guliverimage

Zmagovalec predzadnje etape 104. Dirke po Italiji je Italijan Damiano Caruso (Bahrain Vicotorious). Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers) je zadržal vodstvo v skupnem seštevku in je že zelo blizu zmagi na svoji drugi tritedenski dirki. Leta 2019 je Bernal že zmagal na Dirki po Franciji.

Na današnji 164-kilometrski etapi, ki se je začela v Verbanii in končala z zaključnim vzponom na Alpe Motta, so morali kolesarji premagati tri klance prve kategorije. Najprej prelaz San Bernardino, nato v Švici prelaz Splügen, na koncu pa jih je čakal še Alpe Motta (1.721 m.n.v., 8,1 km pri povprečnem naklonu 7,8%).

V prvem, ravninskem delu etape je bila v begu skupina devetih kolesarjev, ki pa je bila ujeta že na prvem klancu etape, na spustu pa je skupini favoritov z rožnato majico pobegnila skupina z Damianom Carusom in Pellom Bilbaom (oba Bahrain Victorious) ter Romainom Bardetom in Michaelom Storerjem (oba Team DSM). Do začetka ciljnega vzpona si je prikolesarila 40 sekund prednosti pred Bernalovo skupino.

Kmalu sta v ospredju ostala le Caruso in Bardet, Bernal pa je ob izjemni pomoči moštvenega kolega Daniela Martineza, ki je narekoval silovit tempo, zaostanek za vodilnima vztrajno zmanjševal, do vstopa v zadnje tri kilometre etape že razpolovil.

Caruso se je dva kilometra pred ciljem odpeljal še Bardetu, se nato veselil svoje največje etapne zmage v karieri, v skupnem seštevku pa se je Bernalu približal le za 24 sekund, Kolumbijec ima tako pred nedeljskim zaključkom še vedno malo manj kot dve minuti prednosti pred najbližjim tekmecem in se mora zgoditi manjši čudež, da bi mu na zaključnem kronometru še lahko kdo preprečil končno zmagoslavje.

Jan Tratnik je danes delal za moštvenega kapetana Carusa, do vrha San Berdardina je garal, nato pa na spustu popustil in ga v cilju ni bilo v ospredju.

Jutri je na sporedu zaključek letošnjega Gira, zadnja etapa bo 30,3-kilometrski posamični kronometer od Senaga do Milana.

