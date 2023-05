V pričakovanju Rogličevega odgovora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po mirni sredini je na Dirki po Italiji prišel na vrsto spet čas za glavne favorite za rožnato majico. Osrednjo pozornost bodo imeli vodilni Geraint Thomas, Joao Almeida in Primož Roglič. Pred njimi je nova zahtevna etapa, v kateri jih čaka izjemno težak zaključek.

Foto: RCS Sport Štart ob 12.20 v Oderzu, cilj po 161 kilometrih na Val di Zoldo okoli 17. ure, je na hitro povzeta 18. etapa. Pred kolesarji je 3.700 višinskih metrov vožnje v klanec. Prvi test bo prišel na vrsto po 24 kilometrih, ko se bodo začeli vzpenjati na Passo della Crosetta, ki ima predznak I. kategorije (11,6 km/7,1-odstotni povprečni naklon). Kaj kmalu bo sledil gorski cilj IV. kategorije, Pieve D'Alpago, ki ne bo predstavljal prevelike težave.

Po krajšem spustu se bo cesta naslednjih 30 kilometrov vseskozi rahlo dvigovala. Prvič nekoliko bolj strmo proti letečemu cilju Pieve di Cadore.

Foto: RCS Sport Do začetka zaključnega spektakla bo od tam še deset kilometrov. V zadnjih štiridesetih kilometrih si bodo nato sledili trije gorski cilji. Prvi bo Forcella Cibiana (9,6 km/7,8-odstotni povprečni naklon). Po spustu se bodo takoj začeli vzpenjati na Coi (5 km/9,8-odstotni naklon) s predznakom II. kategorije. Končni del vzpona na Coi bo izjemno težak in bo predstavljal priložnost za napad. Po zelo kratki vožnji navzdol bo sledil še sklepni vzpon na Val di Zoldo v dolžini 2,7 kilometra in s povprečnim naklonom 6,4 odstotka.

V skupnem seštevku najbolje kaže Britancu Thomasu Geraintu (Ineos Grenadiers). Drugi Joao Almeida (UAE Emirates), ki je zmagal v torkovi gorski etapi in pokazal močne noge, ima 18 sekund naskoka, pred Primožem Rogličem (Jumbo-Visma) pa 29 sekund naskoka. Četrti Damiano Caruso (Bahrain Victorious) zaostaja že dve minuti in 50 sekund.

Pričakujemo lahko, da se bo v zaključku zgodil napad med najboljšimi, ki jih zanima rožnata majica. Zanimivo bo videti, kakšen odgovor na torkov napad Thomasa in Almeide bo imel slovenski šampion v današnji etapi.

Čas za spremembe bo počasi začelo zmanjkovati, pa čeprav so pred njimi še trije zelo zahtevni dnevi, v katerih se lahko marsikaj zgodi. Po četrtkovi namreč sledi peklenska petkova etapa, v kateri bodo naredili kolesarji kar 5.400 višinskih metrov, pred nedeljsko parado šampionov pa bo sledil še gorski kronometer s Trbiža na Svete Višarje, kjer bo znano, kdo je novi junak prestižne Dirke po Italiji.