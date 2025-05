Zdaj gre zares, Slovenci bodo še malce počakali

Danes se bo s prvimi tekmami začelo 88. svetovno prvenstvo v hokeju. V družbi najboljših 16 reprezentanc sveta je letos enajstič tudi Slovenija. Tekmovanje poteka v Stockholmu na Švedskem, kjer bo 25. maja tudi finale, in Herningu na Danskem. Naslov prvaka iz Prage 2024 branijo Čehi.

Uvod v SP bosta danes imeli tudi obe gostiteljici. Dansko ob 20.20 v Herningu čaka obračun z ZDA, Švedsko pa ob isti uri v Stockholmu Slovaška. Pred tem bodo SP v popoldanskih terminih ob 16.20 začele Avstrija in Finska na Švedskem ter Švica in Češka na Danskem.

Slovenija bo vrnitev v druščino najboljših zaznamovala s sobotno opoldansko preizkušnjo (12.20) s Kanadčani. Letošnji nastop v družbi najboljših bo enajsti, odkar so se Slovenci leta 2001 prvič uvrstili na SP elitne skupine. Slovenija je tam nastopala v letih 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2011, 2013, 2015, 2017 in 2023.

Na SP je 16 udeleženk razdeljenih v dve predtekmovalni skupini s po osmimi članicami. V skupini na Švedskem so Kanada, Finska, Švedska, Slovaška, Latvija, Avstrija, Francija in Slovenija. V skupini B na Danskem pa Češka, Danska, Nemčija, Kazahstan, Norveška, Švica, ZDA in Madžarska.

Predtekmovanje bo potekalo do 20. maja. Zadnji ekipi v vsaki skupini bosta izpadli, prihodnje leto ju bosta zamenjali Italija in Velika Britanija, ki sta bili letos najboljši na drugoligaškem tekmovanju.

V Herningu se bo tekmovanje končalo z dvema četrtfinalnima tekmama 22. maja, v Stockholmu pa bodo nato poleg dveh četrtfinalnih dvobojev še oba polfinalna 24. maja ter tekmi za bron in zlato 25. maja.

