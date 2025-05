David Zec lahko pomaga Benjaminu Šešku

V Nemčiji bodo konec tedna odigrali tekme predzadnjega kroga. Prvak Bayern bo v soboto gostil Borussio Mönchengladbach, drugouvrščeni Bayer pa dan pozneje Borussio Dortmund. Zanimivo bo predvsem v boju za četrto mesto, kjer sodeluje tudi Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla, a bo za uspeh potreboval tudi spodrsljaj Freiburga in Dortmunda. V boju za obstanek bo skušal Kiel Davida Zeca prehiteti Heidenheim in se prebiti na 16. mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije.