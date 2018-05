Yates v težavah, prednost se je precej zmanjšala, etapa Nemcu

Drugi v etapi je bil Španec Ruben Plaza, tretji pa Italijan Matteo Cattaneo. Skupaj s Schachmannom, ki je dosegel največji uspeh v karieri, so bili člani 12-članske ubežne skupine, ki je bežala ves dan, imela pa je več kot 16 minut prednosti.

Že več kot 80 kilometrov pred ciljem je bilo jasno, da glavnina s skupno vodilnim Yatesom danes ne bo na vsak način lovila ubežnikov, med katerimi ni bilo nobenega kolesarja, ki bi bil nevaren za generalno razvrstitev.

¡Victoria para Maximilian Schachmann del Quick Step en la etapa 18!#Giro101 pic.twitter.com/emkF87WrM2 — Alpe d'Huez B&T (@Alpe__dHuez) May 24, 2018

Ko so se prvi trije kolesarji udarili za etapno zmago, se je razredčena skupina favoritov med seboj udarila za sekunde. Prvi je poskusil Nizozemec Wout Poels, ki lovi mesto v prvi deseterici, kmalu za njim sta skočila še najboljša mlada kolesarja, Ekvadorec Richard Carapaz in Kolumbijec Miguel Angel Lopez. Močnejši je bil slednji, ki je šel v lov za čim boljšim rezultatom.

Dumoulin pridobil skoraj pol minute

V zadnjih dveh kilometrih etape se je za napad odločil Nizozemec Tom Dumoulin, drugi v skupnem seštevku, vendar sta na njegovo pospeševanje brez težav odgovorila vodilni Yates in tretji Italijan Domencio Pozzovivo. Kmalu za tem je svojo srečo preizkusil še Britanec Chris Froome. Dumoulin in Pozzovivo sta mu lahko sledila, Yates pa je prvič na letošnjem Giru zaostal.

'Yates in crisis!' 😱



The pink jersey holder now leads Tom Dumoulin by 28 seconds! ⏱ pic.twitter.com/TF9IkSkHnq — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 24, 2018

Dvanajsti v etapi Pozzovivo je čez ciljno črto popeljal Dumoulina in Frooma, Nizozemec pa je v primerjavi z Yatesom pridobil 28 sekund. Zdaj ju loči 28 sekund. Tretji skupno je ostal Pozzovivo, četrti Froome.

"Ni imel najboljših nog" "Nisem imel najboljših nog. Iztržil sem, kar sem lahko. To je to. Še vedno sem spredaj, vse je dobro," je bil kratek in jedrnat razočarani Yates.

Polanc 50.

Prvi Slovenec na cilju etape je bil Jan Polanc (UAE Emirates) na 50. mestu in z zaostankom 19:47 minute. Moštvena kolega pri Bahrain-Meridi Matej Mohorič in Domen Novak sta skozi cilj pripeljala na 72. in 73. mestu, oba z zaostankom 21:23 minute. Najboljši Slovenec skupno je Matej Mohorič na 34. mestu.

Kolesarje v petek čaka kraljevska etapa. Dolga bo 184 kilometrov, potekala bo med Venaria Reale in Bardonecchio, vsebovala bo štiri zahtevne kategorizirane vzpone, zadnji bo zaključni.