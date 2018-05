Bole na Japonskem izgubil skupno vodstvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Grega Bole, član profesionalne kolesarske ekipe Bahrain Meride, ni več vodilni na dirki po Japonski. Čeprav je v peti etapi zasedel četrto mesto, pa to, da je dobil šprint glavnine, ni bilo dovolj, saj so pred njega z lepo prednostjo prišli trije ubežniki. Etapo je dobil Francoz Thomas Lebas pred Kolumbijcem Jorgejem Castiblancom, Bole je zaostal minuto in 19 sekund.