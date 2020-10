Belgijcu etapna zmaga, Roglič brez težav ubranil vodstvo na dirki

Današnja etapa je bila po mnenju kolesarjev idealna za morebiten uspešen beg, a ker je bila za mesto v ubežni skupini zainteresirana množica kolesarjev, ta dolgo ni uspel. Prvega, ko je glavnini ušla štirinajsterica tekmovalcev, namreč ne moremo šteti za pravi pobeg, saj si je prikolesarila največ 40 sekund prednosti, na 68. kilometru etape pa je bila njihova akcija končana.

Takoj po tem, ko so bili prvi ubežniki ujeti, so se začeli novi napadi, spet se je uspelo odlepiti dvanajsterici, med to pa je bil tudi Rogličem izvrstni pomočnik v gorah, Američan Sepp Kuss, ki je v skupnem seštevku previsoko, da bi mu tekmeci pustili bežati,. Zato je bila tudi druga ubežna skupina obsojena na neuspeh.

To sta dovolj hitro spoznala Tim Wellens in Thymen Arensman in skočila iz številčne ubežne skupine, pridružil se jima je še Guillaume Martin, tej trojici pa je nato uspelo prek treh kategoriziranih vzponov priti do dovoljšne prednosti, da so v cilj prikolesarili varni pred glavnino.

Cilj je bil danes v klanec, kratek pa precej strm, Wellens je bil močnejši od Martina in Arensmana, ki sta se morala zadovoljiti z drugim in tretjim mestom, na četrto pa se je prebil vodilni kolesar Vuelte Primož Roglič, ki tako ostaja varno v rdeči majici. S kakšno prednostjo, pa za zdaj še ni jasno, saj se je Daniel Martin v zadnjem ovinku zapletel z enim od tekmecev in padel, sodniki pa še ugotavljajo, če si je zaslužil izbris zaostanka.

Dirka po Španiji, potek 5. etape:

Cilj: v ciljnem šprintu trojice, ki ga je začinil kratek, a precej strm zaključni klanec v Sabinanigu, je imel največ moči Belgijec Tim Wellens (lotto Soudal), drugo mesto v etapi je zasedel Francoz Guillaume Martin (Cofidis), tretje pa Nizozemec Thymen Arensman (Sunweb).

Roglič je v zaključku pritisnil na pedala in ciljno črto prečkal na četrtem mestu, 2:13 za zmagovalcem, medtem pa je njegov najbližji zasledovalec v skupni razvrstitvi, Daniel Martin (Israel StartUp Nation) padel in izgubil nekaj časa.

7 km do cilja: zdaj je že jasno, da bodo za etapno zmago obračunali Wellens, Arsenman in Martin, ki imajo še vedno 2:50 prednosti pred glavnino. V tej favoriti budno pazijo drug na drugega, zato sprememb pri vrhu skupnega seštevka danes najverjetneje ne bo.

25 km do cilja: kolesarji se vzpenjajo na zadnji klanec dneva, na Alto de Petralba, tik pred tem so popravili z letečim ciljem v Fiscalu, kjer je štiri točke pobral Martin, dve Arsensman in eno Wellens. Trojica ima 3:30 prednosti pred glavnino, v kateri varno vozi Primož Roglič.

"Cilj ej v klanec, zato pričakujem boj favoritov za končno zmago. Ko si v vodstvu, moraš vsak dan pričakovati napad, ostati moramo zbrani," je pred etapo povedal Roglič.

50 km do cilja: ubežna trojica ima 3:40 prednosti pred glavnino. Rogliča trojica v skupnem seštevku ne ogroža, najboljši med njimi, Martin, zaostaja več kot deset minut za rdečo majico.

Rezultati cilja na Alto de Fanlo:

1. Wellens 3 točke

2. Arensman 2

3. Martin 1

52 km do cilja: kolesarji se že vzpenjajo na Alto de Fanio (III. kat.), vodilna trojica ima 3:11 prednosti pred glavnino.

56 km do cilja: v begu zdaj ostaja le trojica Wellens, Martin, Arensman, ki je Alto de Vio prečkala dve minuti in 50 sekund pred glavnino.

Rezultati gorskega cilja:

1. Wellens 5 točk

2. Martin 3

3. Arensman 1

65 km do cilja: Martin je ujel Wellensa in Arensmana, z minuto in 54 sekundami zaostanka jim sledijo še Kuss, Bagioli, Badilatti, Power, Oliveira in Donovan, glavnina pa je 22 sekund za njimi.

70 km do cilja: na vzponu na Alto de Vio je vodilna skupina razpadla, v vodstvo sat se odpeljala Thymen Arensman (Sunweb) in Tim Wellens (Lotto Soudal), 26 sekund za njima vozi Guillaume Martin (Cofidis), ta ima 51 sekund naskoka pred deveterico zasledovalcev, še 45 sekund zadaj pa je glavnina z rdečim Rogličem in preostalimi nosilci majic.

85 km do cilja: pobegniti je naposled uspelo sedmerici, Robert Power, Mark Donovan, Thymen Arensman (vsi Sunweb), Callum Scotson (Mitchelton-Scott), Fred Wright (Bahrain-McLaren), Tim Wellens (Lotto Soudal) in Jefferson Cepeda (Caja Rural - Seguros RGA), kmalu zatem se jim je pridružila še peterica Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), Guillaume Martin (Cofidis), Nelson Oliveira (Movistar) in Matteo Badilati (Israel Start-Up Nation). Dvanajstim kolesarjem je hitro uspelo priti do prednosti 1:15

100 km do cilja: vrstijo se novi skoki in poskusi pobega, do zdaj vsi neuspešni, bliža pa se že prvi klanec etape, Alto de Vio.

114 km do cilja: Woodsov napad je bil očitno kaplja čez rob, bega je konec, karavana je spet strnjena.

115 km do cilja: še Michaelu Woodsu (EF Pro Cycling) se je uspelo prebiti v vodilno skupino, a je njena prednost pred glavnino padla na vsega 14 sekund.

130 km do cilja: vodilni štirinajsterici se še ni uspelo odpeljati, še vedno vozi le 35 sekund pred glavnino, iz te pa vsake toliko poskuša napasti kakšen od kolesarjev. V prvi uri etape so vodilni prevozili 52,6 kilometra.

NTT Predictor je kot favorita za današnjo zmago izpostavil Primoža Rogliča, ob njen največ možnosti pripisuje še Richardu Carapazu (Ineos) in Rusu Aleksandru Vlasovu (Astana).

140 km do cilja: prednost ubežnikov je še vedno majhna, trenutno znaša pičlih 37 sekund.

155 km do cilja: kolesarji moštev Caja Rural in Burgos BH, ki v vodilni skupini nimajo predatavnika, navijajo tempo v glavnini in štirinajsterici onemogočajo pravi pobeg. Med vodilno skupino in glavnino je še vedno samo 35 sekund razlike.

Tudi Belgijec Tim Wellens (Lotto Soudal) se je poskušal preseliti med ubežnike, pa so njegov skok hitro nevtralizirali. "Danes je lep dan za beg, saj moštva, ki imajo kolesarje visoko v skupnem seštevku, morda ne bodo hotela vleči, pa tudi šprinta za zmago v etapi bržčas ne bo. To so idealni pogoji za uspešen pobeg," je prirediteljem Vuelte pred etapo povedal Wellens.

160 km do cilja: v lov za vodilno štirinajsterico sta se podala še dva kolesarja, pa po nekaj kilometrih obupala. Kolesarji v glavnini očitno še niso prepričani, ali naj pobeg dovolijo, vodilna skupina ima le 35 sekund prednosti.

173 km do cilja: ubežno skupino sestavljajo Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), Rui Costa (UAE Team Emirates), Robert Power, Michael Storer, Martin Salmon (oba Sunweb), Omar Fraile (Astana), Romain Seigle (Groupama-FDJ), Will Barta (CCC Team), Stan Dewulf (Lotto Soudal), Guillaume Martin, Fernando Barcelo (oba Cofidis) in Pim Ligthart (Total Direct Energie). Imajo že 18 sekund prednosti pred glavnino.

178 km do cilja: Salmonu se je v pridružilo še trinajst kolesarjev, med njimi tudi Italijan Mattia Cattaneo (Deceuninck QuickStep), ki v skupnem seštevku za Rogličem zaostaja le štiri minute in 16 sekund, zato je vprašanje, če bo glavnina ta pobeg dovolila.

Etapo je začelo 167 kolesarjev, takoj po štartu pa je napadel Nemec Martin Salmon (Sunweb) in si privozil nekaj deset metrov prednosti.

Start: ob 12.54 so kolesarji prevozili "kilometer nič" in peta etapa Vuelte se je začela. Na cilju bodo danes na voljo bonifikacijske sekunde, 10 za zmagovalec, 6 za drugo uvrščenega in 4 za tretjega. Kolesarje čakajo trije kategorizirani klanci, cilj naj bi dosegli med 17.17 in 17.45.