Čehu nenavadna etapa, po protestu so del etape opravili kar v avtobusih #video

Čeh Josef Černy je zmagovalec skrajšane, ravninske 19. etape kolesarske dirke po Italiji. Kolesar ekipe CCC je bil med ubežniki, zadnjih 22 kilometrov pa je vozil sam in dokazal, da je odličen kronometrist, ki mu ni bil kos niti nekdanji evropski prvak v vožnji na čas, Belgijec Victor Campenaerts. Za danes je bila sicer na Dirki po Italiji napovedana najdaljša, 258 kilometrov dolga etapa od Morbegna do Astija, a so se kolesarji uprli in dosegli, da so prvih 150 kilometrov opravili kar v udobju ekipnih avtobusov.

Pogovori o smiselnosti dolžine današnje etape, ki je z 258 kilometri najdaljša na letošnjem Giru, so se začeli že sinoči, danes na štartu pa dosegli vrelišče.

Zadnji teden dolgih etap, poznih prihodov v hotel in nato zgodnjih startov je pustil velik davek na kolesarjih, ki so izrazili tudi zaskrbljenost nad tem, kakšne posledice bodo tako dolge etape pustile na njihovem zdravju. Ni bilo malo tistih, ki so prepričani, da bo hladno in mokro vreme oslabilo tudi njihov imunski sistem, kar je še toliko bolj skrb vzbujajoče med pandemijo covid-19.

Considering the weather situation the race has been neutralized at Km 8. Will follow updates on the restart.



La tappa, viste le condizioni atmosferiche, è stata neutralizzata al km 8. Seguiranno aggiornamenti per la precisa ripartenza della corsa.#Giro pic.twitter.com/jURSxSpey6 — Giro d'Italia (@giroditalia) October 23, 2020

Kolesarji so zahtevali pogovor z direktorjem dirke Maurom Vegnijem in komisarji Mednarodne kolesarske zveze (UCI) ter nazadnje dosegli, da bo današnja etapa potekala v precej krajši različici. A še pred tem so odpeljali prvih osem kilometrov v zaprti vožnji, nato pa se vrnili v avtobuse svojih ekip.

Čeprav je bilo veliko jeze in težkih besed, je protest zalegel, progo so skrajšali na 125 kilometrov, namesto v Morbegnu se je z zamudo začela v Abbiattegrassu, kamor so tekmovalce pripeljali z avtobusi.

Glavni uporniki v karavani naj bi bili iz ekip Lotto Soudal in AG2R La Mondiale, medtem ko naj bi pri Ineosu in Bori zagovarjali prvotno traso:

#Giro - According to Rai, Team INEOS-Grenadiers and Bora-Hansgrohe are between the teams that wanted to ride the full stage today. — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) October 23, 2020

Čeh najmočnejši, Tratnik 19.

V skrajšani etapi je bil nato najmočnejši Čeh Josef Černy, Belgijec Victor Campenaerts je bil z zaostankom 18 sekund drugi, tretje mesto pa je zasedel Italijan Jacopo Mosca, njegov zaostanek je znašal 26 sekund. Za Čeha je bila to prva zmaga na največjih dirkah.

"Ni mi preostalo drugega, kot da poskusim s tistim, kar najbolj obvladam. Na sprint nisem mogel čakati, zato sem moral v napad. Nisem verjel, da mi lahko uspe, čeprav sem v pobeg dal prav vse moči. Še zdaj ne morem verjeti, da mi je uspelo, da me niso ujeli. To je seveda zame daleč največji uspeh," se je na cilju smejalo 27-letnemu nekdanjemu češkemu prvaku, ki je bil član 14-članske ubežne skupine.

📽️The extraordinary feat of @cernyjosef.

Watch now the Last Km of Stage 19 #Giro d’Italia 2020!



📽️L'impresa di @cernyjosef.

Guarda l'ultimo Km della tappa 19!#Giro pic.twitter.com/ucCRPhFdcR — Giro d'Italia (@giroditalia) October 23, 2020

Glavnina jih tokrat ni lovila. Nekaj interesa za to je pokazala le ekipa Bora-hansgrohe, katere član, Slovak Peter Sagan, je še imel teoretičnih možnosti, da bi v seštevku po točkah še lahko prehitel Francoza Arnauda Demara. Toda pomoči drugih ni imela, tako da so lahko ubežniki mirno kolesarili do cilja.

Prikolesarili so si 11 minut in 43 sekund prednosti, ob koncu je v glavnini kakšno sekundo poskušal pridobiti tretjeuvrščeni Britanec Tao Geoghegan Hart, a mu namera ni uspela. Tako še vedno za vodilnim Nizozemcem Wilcom Keldermanom zaostaja 15 sekund.

Od dveh Slovencev je bil tokrat boljši Jan Tratnik, zasedel je 19. mesto, Domen Novak pa je zaostal tudi za glavnino.

Predzadnja etapa od Albe do Sestriera bo zadnja gorska, v nedeljo tekmovalce čaka še kronometer.

Izidi 19. etape (Abiattegrasso - Asti, 125 km):

1. Josef Černy (Češ/CCC) 2:30:40

2. Victor Campenaerts (Bel/NTT) + 0:18

3. Jacopo Mosca (Ita/Trek-Segafredo) 0:26

4. Simon Clarke (Avs/EF)

5. Iljo Keisse (Bel/Deceuninck-Quickstep)

6. Sander Armee (Bel/Lotto Soudal) isti čas

7. Albert Torres (Špa/Movistar Team) 1:10

8. Simon Pellaud (Švi/Androni Giocattoli)

9. Giovanni Carboni (Ita/Bardiani CSF Faizane)

10. Alex Dowsett (VBr/Israel Start-Up Nation) isti čas

...

19. Jan Tratnik (Slo/Bahrain McLaren) 11:43

133. Domen Novak (Slo/Bahrain McLaren) 12:15



Skupno:

1. Wilco Kelderman (Niz/Sunweb) 80:29:19

2. Jai Hindley (Avs/Sunweb) + 0:12

3. Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos Grenadiers) 0:15

4. Pello Bilbao (Špa/Bahrain-McLaren) 1:19

5. Joao Almeida (Por/Deceuninck-Quick-step) 2:16

6. Jakob Fuglsang (Dan/Astana) 3:59

7. Patrick Konrad (Avt/Bora-Hansgrohe) 5:40

8. Vincenzo Nibali (Ita/Trek-Segafredo) 5:47

9. Fausto Masnada (Ita/Deceuninck-Quick-step) 6:46

10. Rafal Majka (Pol/Bora-Hansgrohe) 7:28

...

54. Domen Novak (Slo/Bahrain-McLaren) 2:33:05

68. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-McLaren) 2:58:55

Prvi del etape bodo kolesarji opravili kar v udobju moštvenih avtobusov: