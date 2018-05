Italijanski šov se nadaljuje, Mohorič 12.

Drugi v etapi je bil Irec Sam Bennett iz Bore-Hansgrohe, tretji pa Italijan Niccolo Bonifazio iz Bahrain-Meride, ki mu je v zaključku pomagal Matej Mohorič, Slovenec je bil na koncu 12.

Nekdanji svetovni prvak med mlajšimi člani in mladinci ter zmagovalec 10. etape letošnje italijanske pentlje Mohorič je sicer pred tednom dni namignil, da je zanj današnja etapa še kako zanimiva in bo znova poskusil s kakšno akcijo. A se je kmalu izkazalo, da ubežniki danes ne bodo prišli na svoj račun. Številne poskuse je glavnina ves čas nadzorovala, večino časa so bile na čelu ekipe Bore, LottoNl-Jumba in Mitchelton-Scotta, kar je pomenilo, da bodo sprinterji krojili razplet etape.

"Malo smo taktizirali in to uspešno"

Viviani je postal prvi Italijan po 13 letih, ki je slavil štiri etapne zmage na enem Giru. "Zavedali smo se, da je to lahko zelo težka etapa zaradi kronometra včeraj in prostega dneva pred tem. Pobeg ni uspel, čeprav so si vsi to želeli. Ubežna skupina je bila res močna, toda v njej so bili le štirje, Bora pa je ves čas nadzorovala potek, pomagal je Lotto-Jumbo. Malo smo taktizirali in to uspešno. Predzadnji sprint na letošnjem Giru je bil pravšnji za Bennetta. Lahko bi ogrozil mojo majico najboljšega po točkah. Odgovornost smo tokrat prepustili drugim, naš cilj je, da slavimo v Rimu. Če bo prišlo do sprinta, bom ukazal fantom, da mi pripravijo sprinterski vlak. Danes pa je bilo vse skupaj izjemno," je izčrpno razložil Viviani.

Povsem pa je bil z drugim mestom razočaran Bennett. "Izgubil sem živce. Nisem mogel nič. Imel sem močne noge, a moči nisem znal izkoristiti," je solze komaj zadrževal Irec. "Bistven je pravi trenutek. Prihajal sem od zadaj, zmanjkalo mi je ceste. Vse sem stavil v to etapo."

Naslednji Slovenec na cilju je bil Jan Polanc (UAE Emirates) na 102. mestu z zaostankom 3:42 minute. Domen Novak (Bahrain-Merida) je zaostal 9:11 minute in bil 121.

V skupnem seštevku na vrhu ni prišlo do spremembe. Yates je ubranil 56 sekund prednosti pred Nizozemcem Tomom Dumoulinom. Mohorič je 32., Polanc 40., Novak pa 133.

Četrtkova etapa bo dolga 196 kilometrov in se bo končala z zaključnim vzponom na Prato Nevoso.

Izidi 17. etape kolesarske dirke po Italiji: 1. Elia Viviani (Ita/Quick-Step Floors) 3:19:57

2. Sam Bennett (Irs/Bora-Hansgrohe)

3. Niccolo Bonifazio (Ita/Bahrain-Merida)

4. Danny van Poppel (Niz/LottoNL-Jumbo)

5. Jens Debusschere (Bel/Lotto Soudal)

6. Kristian Sbaragli (Ita/Israel Cycling Academy)

7. Jean-Pierre Drucker (Luk/BMC Racing Team)

8. Sacha Modolo (Ita/EF Education First-Drapac p/b Cannondale)

9. Andrea Vendrame (Ita/Androni Giocattoli-Sidermec)

10. Jose Goncalves (Por/Katjuša-Alpecin)

...

12. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Merida) vsi isti čas

102. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 3:42

121. Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida) 9:11 Skupno:

1. Simon Yates (VBr/Mitchelton-Scott) 69:59:11

2. Tom Dumoulin (Niz/Sunweb) + 0:56

3. Domenico Pozzovivo (Ita/Bahrain-Merida) 3:11

4. Chris Froome (VBr/Sky) 3:50

5. Thibaut Pinot (Fra/Groupama-FDJ) 4:19

6. Rohan Dennis (Avs/BMC Racing Team) 5:04

7. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 5:37

8. Pello Bilbao (Špa/Astana) 6:02

9. Richard Carapaz (Ekv/Movistar) 6:07

10. George Bennett (NZl/LottoNL-Jumbo) 7:01

...

32. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Merida) 49:08

40. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 1:14:28

133. Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida) 3:13:51

