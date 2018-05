Yates še korak bližje skupni zmagi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav britanski kolesar Adam Yates ni bil med najboljšimi v 16. etapi kolesarske dirke po Italiji, 34,2 dolgem kronometru, na katerem je zasedel 22. mesto, pa je član ekipe Mitchelton Scott storil še korak h končni skupni zmagi.

Njegov glavni konkurent, branilec naslova, Nizozemec Tom Dumoulin ga je premagal za minuto in 15 sekund, kar je premalo, da bi lahko na koncu računal na rožnato majico. Yates ima zdaj 56 sekund prednosti, glede na formo ga do konca zaustavi le črn dan v kakšni izmed gorskih etap, teh je do cilja v Rimu še nekaj, ali kakšna nesreča.

"Zelo, zelo sem vesel in zadovoljen. V prvi polovici kronometra sem se odlično počutil, imel dober ritem. A v zadnjih desetih kilometrih sem 'umrl', mislil sem celo, da bom izgubil več časa. Vodstvo v skupnem seštevku po kronometru bo bržkone spremenilo taktiko moje vožnje v naslednjih etapah. Na žalost navijačev bo ta zdaj bolj obrambna. Želel sem si imeti še večjo prednost, toda zadovoljen sem tudi s tem, kar imam," je po kronometru dejal Yates.

Kronometer pripadel Avstralcu

Etapo je dobil Rohan Dennis. Foto: Reuters Kronometer je sicer dobil Avstralec Rohan Dennis, kolesar ekipe BMC Racing Team, ki je na začetku dirke štiri etape nosil majico vodilnega v skupnem seštevku. Razdaljo je prevozil točno v 40 minutah in za 14 sekund premagal štirikratnega svetovnega prvaka Nemca Tonyja Martina. Aktualni svetovni prvak v tej disciplini in drugouvrščeni v skupni razvrstitvi Nizozemec Tom Dumoulin je z zaostankom 22 sekund zasedel tretje mesto.

Za 27-letnega Dennisa, ki se je Dumoulinu oddolžil za poraz v uvodnem kronometru, prvi v Izraelu je bil precej krajši, je bila to 23. zmaga v karieri, večino jih je dobil prav v vožnji na čas. Na največjih etapnih dirkah je doslej zmagal le en kronometer na dirki po Franciji.

"Na Giro sem prišel s ciljem, da zmagam eno etapo. Upal sem, da bo to že v Izraelu, žal se tam ni izšlo, čeprav sem nato kar nekaj časa preživel v rožnati majici vodilnega. Danes se mi je na hitrem, tehnično nezahtevnem kronometru ponudila še ena priložnost, to sem izkoristil. Pri tem pa sem zelo ponosen, ker sem se vrnil med deseterico v skupnem seštevku, to namreč pomeni, da sem bil odličen tudi na zahtevnih gorskih etapah. Teh še ni konec, ne vem pa, kaj lahko pričakujem. Z vzponi tretji teden nimam veliko izkušenj. Želel bi si zadržati mesto med najboljšimi desetimi, a vem, da bom trpel. Šel bom etapo za etapo," je zadovoljen Dennis, ki je v skupnem seštevku napredoval na šesto mesto.

S petim časom v kronometru je napredoval tudi Chris Froome, zdaj je za Italijanom Domenicom Pozzovivom na četrtem mestu. "Še bom poskušal, mogoče pridem na stopničke," razmišlja štirikratni zmagovalec Toura.

Najbližji Slovenec je bil dobri dve minuti in pol daleč

Od Slovencev je bil v Roveretu najhitrejši Jan Polanc, z zaostankom dveh minut in 34 sekund je zasedel 39. mesto. Matej Mohorič je za rojakom zaostal tri sekunde, tako da ostaja najboljši Slovenec v skupnem seštevku, v katerem je še naprej na 33. mestu (+49:08). Polanc je 37. (1:10:46), Domen Novak, v uri resnice 135. (+5:17), pa je na 130. mestu (3:04:40).

Izidi:

1. Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 40:00

2. Tony Martin (Nem/Katjuša-Alpecin) + 0:14

3. Tom Dumoulin (Niz/Sunweb) 0:22

4. Jos van Emden (Niz/LottoNL-Jumbo) 0:27

5. Chris Froome (VBr/Sky) 0:35

6. Fabio Aru (Ita/UAE Emirates) 0:37

7. Alex Dowsett (VBr/Katjuša-Alpecin) 0:40

8. Diego Ulissi (Ita/UAE Team Emirates) 0:40

9. Chad Haga (ZDA/Sunweb) 0:47

10. David De La Cruz (Špa/Sky) 01:01

...

39. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 2:34

42. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Merida) 2:37

135. Domen Novak (Slo/Bahrain Merida) 5:17

Skupni vrstni red:

1. Simon Yates (VBr/Mitchelton-Scott) 65:57:37

2. Tom Dumoulin (Niz/Sunweb) + 0:56

3. Domenico Pozzovivo (Ita/Bahrain-Merida) 3:11

4. Chris Froome (VBr/Sky) 3:50

5. Thibaut Pinot (Fra/Groupama-FDJ) 4:19

6. Rohan Dennis (Avs/BMC Racing Team) 5:04

7. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 5:37

8. Pello Bilbao (Špa/Astana) 6:02

9. Richard Carapaz (Ekv/Movistar) 6:07

10. Patrick Konrad (Avt/Bora-Hansgrohe) 7:13

...

33. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Merida) 49:08

37. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 1:10:46

130. Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida) 3:04:40