Že za uvod zahtevna etapa. Bo Pogačar kar takoj zavladal na Giru?

Danes se v Vanerii Realu, predmestju Torina, začenja 107. Dirka po Italiji. Že uvodna etapa bo resen preizkus forme favoritov, na vsega 140 kilometrih s ciljem v središču Torina tekmovalce čakajo trije kategorizirani klanci in skupno 1.850 višinskih metrov. Lahko se zgodi domala vse, uspešen pobeg, blesteč nastop kakšnega od specialistov za klasike ali celo sprint večje skupine. A znamenito rožnato majico vodilnega bi lahko že prvi dan oblekel slovenski šampion Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki na svojem prvem Giru v karieri velja za z naskokom največjega favorita.

Slovenski as Tadej Pogačar je poudarjanje svoje vloge izrazitega favorita pred dirko označil za "navadno sr..je", na uradni tiskovni konferenci se je pred dnevi pritoževal, da je to "nespoštljivo do preostalih tekmovalcev", a glede na razmerja moči med prijavljenimi kolesarji ni nobenega dvoma. 25-letni fenomen iz Klanca pri Komendi je absolutni favorit, da na prestolu nasledi lanskega šampiona Primoža Rogliča.

Pogačarju bi morala ustrezati že današnja prva etapa, ki z jutrišno drugo, ki bo že imela cilj v klanec, predstavlja enega najtežjih začetkov grand tourov v moderni dobi. Kaj lahko se zgodi, da bo Pogačar postal šele peti kolesar v zgodovini največje italijanske dirke, ki bi rožnato majico nosil od prve do zadnje etape. Nazadnje je to leta 1990 uspelo Italijanu Gianniju Bugni, pred njim le še Costantu Girardengu, Alfredu Bindi in Eddyju Merckxu.

Kolesarje danes čaka kratka, a zahtevna uvodna etapa. Po začetnih 45 kilometrih ravnine jih bo pričakal prvi kategoriziran klanec Berzano di San Pietro (četrta kategorija, trikilometrski klanec s 4,9-odstotnim povprečnim naklonom). Kakšnih 30 kilometrov za tem še znamenita Superga (osemkilometrski klanec tretje kategorije s 4,3-odstotnim povprečnim naklonom), tega bodo napadli z manj zahtevne smeri. Sledi slabih 30 kilometrov spusta, nato pa spektakularen in odločilen zaključek prvega dne.

Tik pred vzponom na Colle della Maddalena (sedemkilometrski vzpon druge kategorije s 7,4-odstotnim povprečnim naklonom ter številnimi deli, kjer naklonina presega devet odstotkov, najstrmejši del pa jih ima celo 12) jih čaka še 1,4 kilometra dolg vzpon na San Vito (9,8 odstotka, maksimalno naklon celo 16 odstotkov). Vrh Maddalene je 30 kilometrov pred ciljem, sledi dolg spust, pet kilometrov pred ciljem pa spet San Vito, s katerega vodi tehnično zahteven spust z nekaj nevarnimi ovinki. Ta kolesarje pripelje domala v cilj, do tega bo namreč le še kakšnih 500 metrov ravnine.

Mogoče je vse

Foto: zajem zaslona Pogačar je na stavnicah favorit za etapno zmago, se pa lahko s kolegi iz UAE Emirates odloči, da se še ne bo postavljal v prvi plan. Ta načrt bi mu utegnili preprečiti preostali kandidati za visoka mesta v skupnem seštevku, Geraint Thomas, Romain Bardet, Ben O'Connor, Aleksej Lucenko, Daniel Martinez, Florian Lipowitz … Ti bi lahko začeli obračunavati med seboj, kar bo zahtevalo odgovor Pogačarja. Glede na to, da so pred favoriti za skupno zmago še trije tedni trpljenja, pa bi lahko oder danes odstopili t. i. "puncheurjem", specialistom za razgibane enodnevne dirke, kot so Laurence Pithie, Julian Alaphilippe, Jhonatan Narvaez, Max Schachmmann, Michael Woods, Andrea Bagioli …

Če tempo v zaključku ne bo prehud, bi se lahko v boj za zmago vmešali tudi kakšni sprinterji, ki nimajo prevelikih težav s klanci, Andrea Vendrame, Tobias Lund Andresen, Kaden Groves, Biniam Girmay, Matteo Trentin, Christophe Laporte, Olav Kooij … Morda trenutek slave dočaka tudi kakšen popoln avtsajder, če denimo uspe pobeg.

Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.50, uradni start bo ob 13.55, v cilju pa kolesarje pričakujejo med 17.05 in 17.25.

