Roglič in Pogačar si lahko malce oddahneta

Trasa tretje etape se bo spet začela v Nici in jo tokrat dokončno zapustila. Po 198 kilometrih vožnje bo sledil cilj v Sisteronu. Kolesarje, ki se bodo na pot podali ob 12.10, čakajo štirje gorski cilji, trije III., eden pa IV. kategorije.

Pričakujemo lahko, da bodo na delu ubežniki, ki jih bodo zagotovo nadzirali pri ekipi Quick-Step. Julian Alaphilippe, ki si je včeraj v zaključku priboril rumeno majico, se ji ne bo želel odreči kar tako. To je poudaril že po veliki zmagi, ki jo je posvetil letos umrlemu očetu: "Čast jo je nositi in branil jo bom, dokler jo bom lahko." Povrhu vsega imajo v svojih vrstah šprinterja Sama Bennetta, ki bo zagotovo želel osvojiti etapno zmago.

V zaključnem delu dovolj časa, da se ulovi ubežnike

Ekipe, ki imajo v svojih vrstah šprinterje, bodo poskušale izkoristiti enega od redkih dni, ki se jim ponujajo na letošnjem Touru, saj je letošnja izvedba večinoma namenjena hribolazcem.

Foto: A.S.O.

Tudi če si bodo ubežniki danes prikolesarili nekoliko občutnejšo prednost, bodo zadnjih 45,5 kilometra bolj kot ne vozili navzdol, tako da bo dovolj časa, da jih ekipe Quick-Step, Bora-Hansgrohe in Lotto-Soudal s svojimi favoriti ulovijo in pripravijo svoj vlak za šprint.

Bo sledilo novo presenečenje? Luka Mezgec spet v iskanju pravega položaja.

Zaključni šprint bo potekal po ravni cesti, brez ovinkov, a je med drugim dva kilometra pred ciljem krožišče, zato bodo morali biti kolesarji pazljivi, da se izognejo padcu. A kaj, ko je to Tour in je zmaga tako mamljiva, kolesarji pa imajo v sebi polno adrenalina.

Vreme naj bi jim služilo, le ob koncu naj bi imeli šprinterji veter v prsi.

Juian Alaphilippe bo branil rumeno majico do zadnjega atoma moči. Foto: Reuters

In kdo bi lahko postal junak tretjega dne? Že prvi dan smo videli, da so presenečenja mogoča, potem ko je bil Alexander Kristoff (UAE Emirates) najhitrejši v ciljnem šprintu. Presenetil je tudi sebe, zato tudi danes ni izključeno, da se bo kdo znašel pred osrednjimi favoriti, kot so že prej omenjeni Bennett, Peter Sagan (Bora Hansgrohe), Caleb Ewan (Lotto-Soudal) in Elia Viviani (Cofidis). Dobro formo sta v prvi etapi pokazala tudi Mads Pedersen (Trek-Segafredo) in Cees Bol (Team Sunweb), ki sta zaostala le za Kristoffom. Od peterice slovenskih kolesarjev bo danes spet dan za Luko Mezgeca (Mitchelton Scott), a si bo moral izboriti pravo mesto za zaključni šprint, če bo želel na koncu priti med prvo deseterico ali še kam višje.

Si bosta pa lahko zato nekoliko "odpočila" osrednja slovenska aduta za najvišja mesta Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki bosta spet na delu v torek, ko je na sporedu nova gorska preizkušnja.