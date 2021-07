Parada šampionov in zadnja priložnost za Cavendishev rekord

Danes se z 21. etapo končuje 108. Dirka po Franciji. Kratka, 108-kilometrska etapa se bo začela v Chatouju in se končala na Elizejskih poljanah v Parizu. Tadeja Pogačarja tekmeci ne bodo napadali več, 22-letnik mora le še varno pripeljati do cilja in druga zmaga na kolesarski dirki vseh dirk bo njegova. Se bodo pa za prestižno zmago v središču francoske prestolnice čisto zares udarili sprinterji in Mark Cavendish ima bržčas še zadnjo priložnost, da prehiti legendarnega Eddyja Merckxa.

Tadej Pogačar (UAE Emirates) bo danes najbrž že med vožnjo po pretežno ravninski etapi – izjema je en klanec četrte kategorije na sedmem kilometru trase –, popil kozarček šampanjca, nazdravil z moštvenimi kolegi, se nastavljal fotografom ter užival v zmagoslavju. Zanj je zadnja etapa dirke res le še formalnost.

Zato pa se bodo sprinterji pripravljali na zaključnih osem krogov v Parizu, kjer se bodo nato na Elizejskih poljanah udarili za prestižno zmago. Britanski zvezdnik Mark Cavendish (Deceuninck QuickStep) bo poskušal napasti svojo 35. etapno zmago na Touru, s katero bi na večni lestvici ušel belgijski legendi Eddyju Merckxu (34 zmag), po drugi strani pa lahko izgubi tudi zeleno majico, saj je v igri še 70 točk, sam pa ima v tem seštevku "le" 35 točk prednosti pred Avstralcem Michaelom Matthewsom (BikeExchange).

Foto: Guliverimage

Preostale tri majice so v Pogačarjevih rokah, poleg rumene še pikčasta za najboljšega hribolazca na dirki in bela za najboljšega mladega kolesarja. Družbo mu bosta na odru za zmagovalce delala še Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Prvi za Slovencem v skupnem seštevku zaostaja pet minut in 20 sekund, drugi sedem minut in tri sekunde.

V zaključnem sprintu bo Luka Mezgec garal za svojega moštvenega kolega Matthesa, bojeviti Matej Mohorič (Bahrain Victorious), zmagovalec dveh etap na letošnji dirki, pa bo bržčas dobil prosto, čeprav ima tudi njegova ekipa v ognju svojega sprinterja, Italijana Sonnyja Colbrellija.

Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 16.15, ob 16.30 bo šlo "zares", cilj pa naj bi kolesarji dosegli enkrat med 19.00 in 19.16.

Skupni vrstni red po 20 etapah: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 80;16:59 2. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) + 5:20 3. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) 7:03 4. Ben O'Connor (Avs/Ag2r Citroen) 10:02 5. Wilco Kelderman (Niz/Team DSM) 10:13 6. Enric Mas (Špa/Movistar) 11:43 7. Aleksej Lucenko (Kaz/Astana-Premier Tech) 12:23 8. Guillaume Martin (Fra/Cofidis) 15:33 9. Pello Bilbao (Špa/Bahrain Victorious) 16:04 10. Rigoberto Uran (Kol/EF Education-Nippo) 18:34 ... 31. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 1;49:05 103. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange) 3;30:17 ...

Preberite še: