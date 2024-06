Dan za Rogliča in favorite? Pogačar pričakuje večje razlike.

Na vrsti je druga etapa 11. Dirke po Franciji, dobrih 199 kilometrov dolga preizkušnja od Cesanatica do Bologne, kjer se bodo morali kolesarji dvakrat vzpeti na San Luco, kratek in strm vzpon, ki ga odlično pozna tudi slovenski as Primož Roglič. "Tam ni neke posebne taktike, le najhitreje je treba priti gor," je o skrivnostih uspešnega spopada z ikoničnim vzponom v Bologni povedal 34-letni Zasavec. Tadej Pogačar danes pričakuje več dogajanja med največjimi favoriti za skupno zmago. Etapa se bo začela ob 12.35, kolesarji bodo spet trpeli v vročini, napovedane so temperature nad 30 stopinj Celzija.

Začetek etape v slikoviti pokrajini Emilija Romanja bo nezahteven, prvi kategoriziran klanec kolesarje čaka šele po dobrih 70 kilometrih etape. To je Monticino (2 km, 7,5 %), takoj za tem bo še kratka, a silno strma Gallsterna (1,2 km, 12,8 %), s te pa se bodo kolesarji spustili v Imolo in zapeljali tudi na znamenito dirkališče Enza in Dina Ferrarija.

Nato spet sledi nekaj bolj mirnih kilometrov, za zaključek pa razgibanih zadnjih 60 kilometrov etape s klancema Botteghino di Zocca (1,9 km, 6,9 %) in Montecalvo (2,7 km, 7,7 %), v zaključnih 40 kilometrih pa v Bologni dvakrat na San Luco (1,9 km, 10,6 %), ki je sicer tradicionalni cilj enodnevne Dirke po Emiliji. To je Roglič dobil v letih 2019, 2021 in 2023, na tem klancu je dobil tudi uvodni posamični kronometer Gira leta 2019.

Foto: zajem zaslona Na vzponu bi lahko prišlo do selekcije, tudi favoriti za skupno zmago bi utegnili pokazati kaj več, kot so v uvodni etapi, meni Pogačar. A zadnjega prečkanja San Luce bo do cilja še 12 kilometrov, del tega bo tehničen spust, en kilometer še manjšega vzpona, zadnjih pest kilometrov pa je povsem ravnih, a tehničnih na ulicah Bologne.

Pričakujemo lahko, da bo Francoz Romain Bardet s kolegi iz moštva DSM - firmenich PostNL srdito branil rumeno majico, to pa mu bodo morda poskušali sleči kolesarji, kot so Pogačar, Roglič, Remco Evenepoel, Tom Pidcock. Tudi Jonas Vingegqaard bo moral biti s kolegi iz moštva Visma | Lease a Bike pozoren na skoke največjih konkurentov. Sprinterji tipa Mads Pedersen in Wout Van Aert bi se utegnili vmešati v boj za zmago, pa Mathieu van der Poel in specialisti za klasične dirke prav tako.

Obetamo si lahko zanimivo dirko, ta se bo z zaprto vožnjo začela ob 12.15 v Cesanaticu, okoli 12.35 naj bi se etapa začela tudi zares, v cilju pa najboljše kolesarje pričakujejo med 17.00 in 17.30. na sporedu je tokrat le dobrih 1.800 višincev, zato pa bodo kolesarji spet trpeli v vročini. Za start in cilj so meteorologi jutri napovedali temperature nad 30 stopinj Celzija.

Skupni vrstni red po 1. etapi Toura: 1. Romain Bardet (Fra/DSM - firmenich PostNL) 5; 07:12

2. Frank van den Broek (Niz/DSM - firmenich PostNL) + 0:04

3. Wout Van Aert (Bel/Visma - Lease a Bike) 0:11

4. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 0:15

5. Maxim Van Gils (Bel/Lotto Dstny) isti čas

6. Alex Aranburu (Špa/Movistar)

7. Mads Pedersen (Dan/Lidl - Trek)

8. Remco Evenepoel (Bel/Soudal Quick - Step)

9. Pello Bilbao (Špa/Bahrain - Victorious)

10. Alberto Bettiol (Ita/EF Education - EasyPost)

...

34. Primož Roglič (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) isti čas

59. Jan Tratnik (Slo/Visma Lease a Bike) 14:26

80. Matej Mohorič (Slo/Bahrain - Victorious) 18:56

140. Luka Mezgec (Slo/Jayco - AlUla) 29:24

...

