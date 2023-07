Še ena brutalna alpska etapa in nov spopad Pogačarja z Vingegaardom

Po sobotnem spektaklu v Alpah je danes nov dan za epski dvoboj Tadeja Pogačarja (UAE Emirates) in Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma). Slovenski in danski as sta neverjetno izenačena, srdito se borita za vsako sekundo, danes pa bo cilj v klanec. 179 kilometrov dolga etapa od Les Getsa do Saint-Grvaisa pod Mont Blancom naj bi nekoliko bolj ustrezala Pogačarju, kot je sobotna, a Vingegaardova Jumbo-Visma bo Slovenca spet poskušala streti z vsemi močmi.

V soboto je Jumbo-Visma Tadeja Pogačarja poskušala izmučiti skozi naporen dan in tako Jonasu Vingegaardu omogočiti napad ob koncu etape. Taktika je bila sicer uspešna, nosilcu rumene majice je Pogačarju uspelo odščipniti nekaj časa, a zgolj sekundo, kar je precej majhen izplen za orjaško garanje.

Danes se bitka nadaljuje, spet je mogoče pričakovati podobno taktiko Jumbo-Visme, Vingegaard pa upa tudi na kakšen slab dan največjega tekmeca. In obratno, seveda. Tudi Pogačar, ki Danca napada ob vsaki priložnosti, še ni dočakal slabega Vingegaardovega dne. Asa sta neverjetno izenačena in kaže, da bo bitka trda vse do konca. Danes je etapa spet primerna za epski dvoboj, v primerjavi s sobotno pa bo še malce daljša, napornejša in s ciljem v klanec.

Še en alpski rokenrol

Že takoj po startu etape bo šlo navzgor, na sicer nekategoriziran kratek klanec, po krajšem spustu in nato še dobrih 20 kilometrov blagega spusta pa se bo začel pravi rokenrol. Od 30. kilometra bo teren močno razgiban. Na 72. kilometru etape bo kolesarje pričakal leteči cilj v Bluffyju, kmalu za tem pa bo že prvi kategorizirani vzpon težkega dne.

Približno po 75 kilometrih etape se bo začel vzpon na Col de la Forclaz de Montmin, 7,2 kilometra dolg klanec prve kategorije, s 7,3-odstotnim povprečnim naklonom. Po spustu in še nekaj kilometrih plezanja na nekategorizirane klance sledi nov večji izziv, še en klanec prve kategorije, Col de la Croix Fry (11,3 km, sedemodstotni povprečni naklon). Ta se bo začel na 113. kilometru etape.

S 1.477 metri nadmorske višine se bodo nato kolesarji spustili za dobrih 200 metrov, pa nato spet plezali na 1.487 metrov visoki Col de Aravis. To je 4,4 kilometra dolg klanec tretje kategorije in povprečno naklonino 5,8 odstotka. Sledi spust do Flumeta na 950 metrih, pa spet vzpon prek Megeva na Demi-Quartier, nekategoriziran vrh na 1.111 metrih nadmorske višine.

S tega sledi dolg spust do Domancyja, nato približno 19 kilometrov pred ciljem še vzpon na Cote des Amerands, 2,7 kilometra dolg vzpon druge kategorije, ki pa bo izjemno strm s kar 10,9-odstotnim povprečnim naklonom, takoj za tem pa se bo začel še odločilni zaključni klanec etape, vzpon na Saint-Gervais pod Mont Blancom. Na sedem kilometrov dolgem klancu prve kategorije in povprečnim naklonom 7,7 odstotka in deli, ki presegajo devet odstotkov, prav ob koncu celo deset odstotkov, bo znan zmagovalec etape.

Favorita za to sta Pogačar in Vingegaard, nadaljuje pa se tudi hud boj za tretje mesto v skupnem seštevku. Nanj se je včeraj z etapno zmago prebil 22-letni Španec Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), ki pa ima le sekundo prednosti pred Avstralcem Jaijem Hindleyjem (Bora – Hansgrohe).

Zaprta vožnja se bo začela ob 13.05, približno ob 13.20 se bo dirka začela zares, v cilju pa kolesarje pričakujejo med 18.00 in 18.36. Kolesarji bodo morali danes premagati 4.483 "višincev". Vremenarji napovedujejo pretežno jasno vreme z možnostjo ploh.

Skupni vrstni red po 14. etapi: 1. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 57;47:28

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) + 0:10

3. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 4:43

4. Jai Hindley (Avs/Bora-hansgrohe) 4:44

5. Adam Yates (VBr/UAE Team Emirates) 5:20

6. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma) 8:15

7. Simon Yates (VBr/Jayco AlUla) 8:32

8. Pello Bilbao (Špa/Bahrain Victorious) 8:51

9. Felix Gall (Avt/AG2R Citroen) 12:26

10. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 12:56

...

71. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 2;27:22

123. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 3;25:59

...

