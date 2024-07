Še en nevaren tranzicijski dan, a brez Primoža Rogliča

Na vrsti je še ena tranzicijska etapa Toura do Pirenejev, kjer bo konec tedna veliki spopad favoritov za skupno zmago na zahtevnih gorskih etapah. A tudi te na videz lahke etape so lahko peklensko zahtevne in nevarne, kot smo lahko videli včeraj, ko jo je v množičnem padcu deset kilometrov pred ciljem skupil tudi slovenski as Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe).

Foto: zajem zaslona

Današnja trasa je zelo podobna včerajšnji, le malce manj plezanja je. Na sporedu sta le dva kategorizirana klanca, oba le četrte kategorije in oba v zadnjih 40 kilometrih 165,3-kilometrske preizkušnje. Blancon (1,5 km, 6,9 %) in Simacourbe (1,8 km, 6,4 %), pa še nekaj nekategoriziranih gričev ob koncu etape, bi utegnili prekrižati načrte sprinterskim ekipam in favoritom za etapno zmago, kot so Biniam Girmay, Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen, Wout van Aert, Pascal Ackermann, Arnaud De Lie, Marijn van den Berg, Bryan Coquard, Phil Bauhaus, Arnaud Démare ...

Vremenoslovci za petek napovedujejo še močnejši veter, ki bi lahko povzročal težave med etapo in sprožil ustvarjanje ešalonov. V teh si lahko hitro zaostanek pridelajo tudi favoriti za skupni seštevek dirke, zato bodo morala biti tudi moštva Tadeja Pogačarja, Jonasa Vingegaarda in Remca Evenepoela ves čas na preži.

Vse naštete nevarnosti pa bi omilil morebiten uspešen pobeg, za katerega prav tako obstaja velika verjetnost. Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.30, uradni start bo ob 13.50, v cilju pa najboljše kolesarje pričakujejo okoli 17.20.

Skupni vrstni red po 12 etapah: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 49;17:49

2. Remco Evenepoel (Bel/Soudal Quick-Step) + 1:06

3. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) 1:14

4. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) 4:20

5. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 4:40

6. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 4:42

7. Mikel Landa (Špa/Soudal Quick-Step) 5:38

8. Adam Yates (VBr/UAE Team Emirates) 6:59

9. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates) 7:09

10. Giulio Ciccone (Ita/Lidl-Trek) 7:36

...

74. Jan Tratnik (Slo/Visma-Lease a Bike) 1;32:40

116. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 1;56:40

129. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 2;05:03

...

