V živo: začela se je kraljevska etapa Toura, Pogačar sproščen in pripravljen na boj

137 km do cilja - Ciccone in Mentjes sta ujela vodilne, v solo napad pa je šel Francoz Anthony Perez. Glavnina zdaj vozi 1:23 za čelom dirke.

139 km do cilja - Šesterica vodilnih ima še 6,7 km do vrha prvega vzpona dneva, vozi 39 sekund pred Cicconejem, ki se mu je pridružil še Južnoafričan Louis Mentjes (Intermarche), iz glavnine pa je spet skočila večja skupina kolesarjev, med katerimi je spet tudi Primož Roglič. Sonce je posušilo cesto, kar je dobra novica za tekmovalce pred hitrnim, dolgim in nevarnim spustom z Galibierja. Na čelu glavnine je ves čas Wout van Aert, njegovega kolesa se kot klop drži rumeni Jonas Vingegaard.

143 km do cilja – Vodilno šesterico zdaj lovi Giulio Ciccone (Trek Segafredo), vozi 45 sekund za njo. Za Italijanom se je podalo še nekaj kolesarjev, glavnina pa zdaj vozi mirno, 1:47 za vodilnimi.

147 km do cilja - Zdaj je v ospredju spet samo še bežeča šesterica, glavnina je spet strnjena.

148 km do cilja - Glavnini je nekoliko pobegnila še večja skupina kolesarjev, v kateri so tudi Primož Roglič, Rigoberto Uran, Thibaut Pinot, Tom Pidcock ... Vodilna šesterica ima zdaj le še 1:12 prednosti pred zasledovavalci. Pogačar se vozi nekje v sredini močno razpotegnjene glavnine.

149 km do cilja - Klanec postaja vse bolj strm, prednost vodilne šesterice pa je padla na 1:40.

153 km do cilja - Kolesarji so prevozili edini leteči cilj v današnji etapi, iz glavnine se je v boj za nekaj točk izstrelil Belgijec Wout van Aert (Jumbo-Visma), nosilec zelene majice. Ubežniki imajo 1:50 prednosti pred glavnino.

Izidi letečega cilja, Le Monetier-Les-Bains:

1. Gossens 20 točk

2. Oliveira 17

3. Louvel 15

4. Schönberger 13

5. Powless 11

6. Perez 10

7. Van Aert 9

8. Jorgenson 8

9. Philipsen 7

10. Froome 6

11. Gougeard 5

12. latour 4

13. Woods 3

14. Pinot 2

15. Meintjes 1

V boju za zeleno ima zdaj Van Aert 313 točk, drugi je Fabio Jakobsen (QuickStep) s 155, tretji pa Pogačar s 148.

154 km do cilja - Glavnina je popustila, šesterica se vzpenja na Galibier 1:50 pred zasledovalci. Začetek vzpona je položen.

157 km do cilja - Nelson Oliveira (Por/Movistar), Anthony Perez (Fra/Cofidis), Kobe Goossens (Bel//Intermarche), Matis Louvel (Fra/Arkea Samsic) in Sebastian Schönberger (Avt/B&B Hotels - KTM) so ujeli Američana, šesterica zdaj vozi 25 sekund pred glavninl.

160 km do cilja - Powless vozi nekaj deset metrov pred peterico zasledovalcev, v glavnini vlada nervoza, prišlo je tudi do padca, na tleh so se znašli Steven Kruijswijk, Yves Lampaert in Kristian Sbaragli.

13.18 (165,1 km do cilja) - 12. etapa 109. Toura se je začela! Kolesarje že takoj po startu čaka vzpon na Galibier, a z druge strani, kot so ga prekolesarili včeraj. Takoj po startu je napadel Američan Neilson Powless (EF - EasyPost).

Start: Ob 13.05 so se bodo kolesarji v Brianconu podali na zaprto vožnjo, ob 13.20 se bo kraljevska etapa letošnjega Toura začela tudi zares. Že na startu je preko 27 stopinj Celzija, kolearje čaka še en vroč dan. Je pa pred statrom deževalo, cesta je še mokra.

Pogačar: Pripravljen sem na boj

"Dobro se počutim, dobro sem spal. Včeraj sem videl Urško, kar mi je dalo veliko energije, pripravljen sem na boj. Nisem nervozen, mislim, da so moji tekmeci bolj, upam, da bom imel danes dobre noge," je pred startom povedal Tadej Pogačar.

Do zdaj je z dirke odstopilo 17 kolesarjev, dva včeraj. Startno listo bi moralo danes torej podpisati 159 tekmovalcev.

Danes je v Franciji državni praznik, Dan Bastilje, zato bodo posebej motivirani francoski kolesarji, ampak, kot je pred etapo dejal Američan Neilson Powless: "Prav vsak v pelotonu si želi prvi prikolesariti na Alpe d'Huez."