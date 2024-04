Tudi Rogliča, Vingegaarda in Evenepoela čakajo tlakovci

Danes se bo v Irunu z desetkilometrskim posamičnim kronometrom začela 63. Dirka po Baskiji. To bo tudi druga letošnja dirka za slovenskega šampiona Primoža Rogliča, ki je po lanski sezoni zapustil nizozemsko Vismo in se pridružil nemški Bori - hansgrohe. V dresu te je nekoliko neprepričljivo debitiral na letošnji Dirki Pariz – Nica, na kateri je zasedel deseto mesto. V Baskiji se bo kot tekmec prvič spopadel tudi z nekdanjim moštvenim kolegom, Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma | Lease a Bike). Kronometer se bo začel ob 14.10, Roglič se bo na progo podal že ob 14.30, Vingegaard dve minuti za njim, Evenepoel ob 14.57., Ayuso pa že ob 14.23.

Največji zvezdniki letošnje Dirke po Baskiji so Primož Roglič, Jonas Vingegaard in Belgijec Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step), ki so se nazadnje merili na lanski Vuelti, le da sta bila tedaj Slovenec in Danec še moštvena kolega. Tokrat so vsi trije kapetani svojih ekip, prva etapa 63. baskovske pentlje pa bi morala biti povsem po njihovem okusu. Gre namreč za posamični kronometer s klancem.

Roglič, ki se na uvodni dirki sezone Pariz – Nica ni pokazal v šampionski luči, ki smo je bili od njega vajeni, bo imel danes prvič priložnost v tekmovalnih razmerah preizkusiti novo kronometrsko opremo. No, pravzaprav drugič, saj je bila vožnja na čas tudi del dirke Pariz – Nica, le da tam ni bil odvisen le od sebe, saj je šlo za ekipni kronometer.

Kolesarje danes čaka desetkilometrska vožnja na čas z vzponom tretje kategorije na Olaberrio, 1,7 kilometra dolg klanec s 5,2-odstotnim povprečnim naklonom. Že takoj po startu bo tekmovalce pričakala še krajša rampa z desetodstotno naklonino, podobna bo tudi povsem pred ciljem uvodne etape dirke. Teren je dovolj razgiban, da bodo na njem lahko zablesteli najmočnejši kolesarji na startni listi.

In ta je izjemno zanimiva. Od štirih glavnih kandidatov za zmago na poletnem Touru v Baskiji letos manjka le Tadej Pogačar, ki se pripravlja na majski Giro, še prej, 21. aprila, pa bo nastopil na spomeniku Liege – Bastogne – Liege. Jonas Vingegaard je letos že pokazal osupljivo formo in je tudi v Baskiji bržčas glavni favorit za končno zmago. Tudi Remco Evenepoel je leto 2024 odprl odlično, le Roglič ostaja manjša neznanka.

A na dirki ne bodo le omenjeni trije kolesarski zvezdniki, z nadvse zanimivo in mlado zasedbo bo nastopil UAE Emirates, ki lahko danes stavi predvsem na mladega Španca Juana Ayusa. Adut moštva Lidl – Trek bo Danec Mattias Skjelmose, Ineos Grenadiers utegne dobro zastopati Britanec Tom Pidcock, Cofidis Ion Izagirre, Bahrain Victorious Pello Bilbao … Roglič ima v ekipi še močnega Avstralca Jayja Hindleyja, izjemno močan kronometrist je tudi Italijan Matteo Sobrero. V Ayusovem UAE Emirates so v vožnji na čas dobri še mladi Mehičan Isaac Del Toro, pa bolj izkušena Jay Vine in Brandon McNulty.

Prvi tekmovalec se bo na progo podal ob 14.10, zadnji ob 17.17. Ob 17.30 bo že znan prvi nosilec majice vodilnega na dirki. To bo nosil na jutrišnji drugi etapi, razgibani 160-kilometrski preizkušnji od Iruna do Kanba, ki pa ima le en kategoriziran klanec. Dirka se bo končala v soboto, 6. aprila v Eibarju.

Roglič je Dirko po Baskiji dobil v letih 2018 in 2021, lani pa je bil skupni zmagovalec Jonas Vingegaard. Roglič je dobil štiri posamične kronometre na tej preizkušnji.

