Porte z zmago prevzel vodstvo v Avstraliji

Avstralski kolesar Richie Porte je z zmago v tretji, 131 kilometrov dolgi etapi prevzel vodstvo v skupnem seštevku dirke po Avstraliji. Tekmovalec ekipe Trek-Segafredo je imel največ moči na zaključnem vzponu, na cilju je imel pet sekundi pred skupino, v kateri sta bila najmočnejša njegov rojak Rob Power in Britanec Simon Yates.

Slovenskih predstavnikov, kolesarjev Bahrain Meride, Luka Pibernika in Domna Novaka ni bilo med najboljšimi, prvi je z zaostankom dveh minut in 19 sekund zasedel 68. mesto, drugi pa je bil 93., za zmagovalcem je zaostal štiri minute in 14 sekund.

V skupnem seštevku ima Porte šest sekund prednosti pred lanskim in predlanskim zmagovalcem Južnoafričanom Darylom Impeyem (Porte je bil obakrat drugi), Power na tretjem mestu zaostaja devet sekund. Pibernik je z zaostankom dveh minut in 29 sekund 59., Novak pa je 119., zaostaja 11 minut in 58 sekund.

"Ekipa je opravila odlično delo. Nekoliko žal mi je, da je na koncu pihal močan veter, ki mi ni dovoljeval, da bi naredil večjo škodo," je po zmagi dejal Porte, ki je bil le etapo prej udeležen v skupinskem padcu, a se na srečo tako kot Yates in tudi Elia Viviani ni težje poškodoval.

