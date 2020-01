Irec odbil vse napade tekmecev in zmagal

"Lagal bi, če bi rekel, da nisem čutil pritiska. Vedel sem, da moram zmagati. Vesel sem, da je zmaga prišla že v prvi etapi in rad bi se zahvalil moštvenim kolegom, saj je današnja zmaga sad njihovega dela," je po slavju v cilju zadovoljno dejal Sam Bennett.

Na stopničkah sta prvo etapo končala še Belgijec Jasper Philipsen in Slovak Erik Baška, ki sta ciljno črto prečkala v času zmagovalca.

Sam Bennett (Deceuninck-Quickstep) wins Stage 1 of the Tour Down Under #cycling pic.twitter.com/AHD4aK5VmG