Caleb Ewan zmagovalec druge etape dirke po Avstraliji in novi vodilni

Avstralski kolesar Caleb Ewan (Lotto Soudal) je zmagovalec druge etape na dirki po Avstraliji. V ciljnem sprintu je po 135,8 kilometra od Woodsida do Stirlinga ugnal Južnoafričana Daryla Impeyja (Mitchelton-Scott) in slavil svojo drugo zmago v sezoni, potem ko je bil najboljši že na klasiki Schwalbe v ponedeljek.

Well that was a great finish! 🥇Caleb Ewan 🥇does it again, this time in Stirling for @Lotto_Soudal #tourdownunder #winner pic.twitter.com/7E8VNScJAO — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 22, 2020

V zaključku sicer razgibane druge etape dirke po Avstraliji je s sprintom prvi začel Impey, ki pa ga je zanesljivo po levi strani ugnal domačin Ewan, ki si je z zmago prikolesaril deset bonifikacijskih sekund in skupno vodstvo. To je bila druga zmaga mladega Avstralca v Stirlingu, kjer je slavil že pred dvema letoma.

"Včeraj se stvari niso odvijale po načrtih, zato smo se po etapi eno uro z moštvom pogovarjali, kaj bi lahko storili bolje," je dejal 25-letni sprinter moštva Lotto Soudal in nadaljeval: "Fantje so opravili odlično nalogo. V zaključek so me pripeljali v izjemnem položaju."

Winner, 🎤Caleb Ewan tells Jens what it was like crossing the finish line in first place in Stirling to take out Novatech Creative Event Technology Stage 2. #tourdownunder #winner #interview pic.twitter.com/EohRGfooZE — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 22, 2020

V zadnjem delu preizkušnje je prišlo do padca, v katerega so bili udeleženi favorita za končno zmago Britanec Simon Yates (Mitchelton-Scott) in Avstralec Richie Porte (Trek-Segafredo) ter sprinter Italijan Elia Viviani; vsi so jo odnesli z odrgninami.

Tretje mesto v etapi je zasedel še en domačin Nathan Haas (Cofidis), obeh slovenskih kolesarjev, ki sta na dirki v vlogi pomočnikov, pa ni bilo pri vrhu. Luka Pibernik je z zaostankom štirih minut in 16 sekund zasedel 85. mesto, Domen Novak (oba Bahrain-McLaren) pa je v cilj pripeljal kot 132., in sicer sedem minut in 34 sekund za zmagovalcem.

Avstralec je prevzel tudi majico vodilnega, ki jo je nosil Irec Sam Bennett (Deceuninck - Quick Step), zdaj drugi v skupni razvrstitvi. Tretji je Impey s sekundo zaostanka. Pibernik je 60., Novak pa 128.

V četrtek kolesarje čaka tretja, 131 kilometrov dolga etapa z začetkom v Unleyju ter gorskim ciljem na Paracombu.

Preberite še: