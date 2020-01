Ewan na kriteriju dirke po Avstraliji nepremagljiv

Avstralski kolesar Caleb Ewan je zmagovalec kriterija dirke Down Under v Adelaidu. Sprinterski specialist ekipe Lotto-Soudal je kriterij v peti izvedbi dobil že četrtič, tokrat je v sprintu premagal Italijana Elio Vivianija in Simoneja Consonnija.

"To je bila moja prva dirka letos, ponavadi sem se pred tem udeležil še kakšne druge. Čutil sem nekaj pritiska, enostavno sem si želel nadaljevati, kjer sem lani končal. Želim doseči vsaj toliko zmag, kot sem jih lani, zato sem zelo vesel, da sem sezono začel z uspehom," je dejal Ewan, ki je lani zabeležil deset zmag, tudi tri na dirki po Franciji.

Slovenskih predstavnikov, kolesarjev Bahrain Meride Luke Pibernika in Domna Novaka, ni bilo med najboljšimi, oba sta imela vlogi pomočnika.

Kriterij je sicer nekakšna predstavitev tekmovalcev, ki se bodo od torka borili na prvi dirki svetovne serije v novi sezoni, šestdnevni preizkušnji tam spodaj.

Kot glavne favorite za končno zmago strokovnjaki omenjajo Južnoafričana Daryla Impeyja, njegovega kolega pri ekipi Mitchelton Scott Britanca Simona Yatesa ter Avstralca Richieja Porta in Rohana Dennisa, ki je letos dres Bahrain Meride zamenjal za dres Ineosa. Z izjemo Yatesa so vsi že dobili to dirko, od zmagovalcev pa sta na startnem seznamu le še Avstralec Cameron Meyer in Nemec Andre Geipel.

Z velikimi pričakovanji bodo dirko začeli tudi Rus Pavel Sivakov, Francoz Romain Bardet, kolega Primoža Rogliča pri ekipi Jumbo-Visma Novozelandec George Bennett in Nizozemec Antwan Tolhoek ter še mnogo drugih.