Brez počitka za Mohoriča in Tratnika, ob Novaku in Piberniku po Poljski

V nedeljo sta Matej Mohorič in Jan Tratnik končala tritedensko mučenje na Dirki po Franciji, konec tedna bosta spet na delu. Njun klub Bahrain Merida ju pošilja na enotedensko Dirko po Poljski. Tam bo Bahrain Merida močno slovensko obarvana, poleg Mohoriča in Tratnika bosta pedala vrtela še Domen Novak in Luka Pibernik.

Ob štirih Slovencih bodo na 76. izvedbi Dirke po Poljski, ta se bo začela v Krakovu v soboto, 3. avgusta, in končala v petek, 9. avgusta, v smučarskem središču Bukowina v Tatrah na meji s Slovaško, za Bahrain Merido dirkali še Avstrijec Hermann Pernsteiner, pa Tajvanec Chun Kai Feng in Italijan Domenico Pozzovivo. Zadnji bo ob Mohoriču adut moštva za visoko uvrstitev v skupnem seštevku, je za spletno stran kluba povedal športni direktor Vladimir Miholjevič.

"Dva naša kolesarja prihajata neposredno s Toura, razveseljiv pa je podatek, da sta Mohorič in Tratnik v zadnjih etapah v Franciji pokazala dobro formo. Na drugi strani imamo kolesarje, ki so opravili dober trening in so v optimalni dirkaški formi. Zato ni izgovorov," je odločen nekdanji hrvaški kolesar Miholjevič.

Jan Tratnik in Mohorič sta v nedeljo končala tritedensko trpljenje na Dirki po Franciji. Foto: Reuters

Pozzovivo bo kapetan ekipe in glavni adut moštva za stopničke v skupnem seštevku, še pravi Miholjevič, Novak, Tratnik in Pernsteiner bodo imeli "ključne vloge pomočnikov obema favoritoma za skupni seštevek. V šprinterskih prvi, drugi in tretji etapi, bomo poskušali izkoristiti Mohoričeve sposobnosti in mu kar najbolje pomagati za vrhunski rezultat, v četrti, peti, šesti in sedmi etapi bomo pazili na Pozzoviva in mu pomagali do stopničk v skupnem seštevku".

Na poljskih cestah bo dirkal tudi Luka Mezgec (Mitchelton-Scott).

