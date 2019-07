Ineos na Touru zaslužil slabih 800.000 evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanska kolesarska ekipa Ineos je s skupno zmago Kolumbijca Egana Bernala na dirki po Franciji in z drugimi uspehi na francoski pentlji zaslužila 799.200 evrov. Znesek je v primerjavi z drugimi športi zanemarljiv, je izračunal kolesarski portal cyclingnews.

Dvaindvajsetletni Bernal je s svojimi uspehi zaslužil 520.000 evrov. Pol milijona si je prislužil s skupno zmago, preostanek pa z zmago v seštevku za najboljšega mladega kolesarja ter dvema dnevoma, ki ju je preživel v rumeni majici. Drugi v skupnem seštevku in Bernalov klubski kolega Valižan Geraint Thomas je v skupni znesek prispeval 200.000 evrov.

A denar, ki so si ga prislužili kolesarji, ne ostane njim. Razdelijo ga namreč med moštvene pomočnike ter celotno osebje, manjši del gre tudi kolesarskemu sindikatu.

Na drugem mestu je po zaslužku pristala nizozemska Jumbo-Visma z 203.400 evri. Na račun tretjega mesta Nizozemca Stevena Kruijswijka je ekipa slovenskega asa Primoža Rogliča prejela 100.000 evrov.

Sicer pa so nagrade prejeli vsi kolesarji na Touru, od 20. do zadnjega mesta v skupnem seštevku so prejeli vsak po 1000 evrov.

Bahrain-Merida, za katero sta na Touru dirkala Slovenca Jan Tratnik in Matej Mohorič, je končal na devetem mestu z 71.890 evri.

Dan v rumenem na Touru je bil letos "vreden" 300 evrov. Večino od 21 etap je bil v skupnem seštevku najboljši Francoz Julian Alaphilippe, ki je na koncu dobil še 20.000 evrov kot nagrado za najbolj bojevitega kolesarja.

Vsaka etapna zmaga je bila vredna 11.000 evrov, zmaga na vmesnem sprintu 1500 evrov.

Slovak Peter Sagan je za zeleno majico najboljšega po točkah prejel 25.000 evrov, prav toliko je dobil Francoz Romain Bardet za zmago v seštevku za najboljšega hribolazca. Bernal je za belo majico prejel 20.000, Movistar kot najboljša ekipa pa 50.000 evrov.

Skupni denarni sklad dirke po Franciji je sicer znašal 2.245.800 evrov.

Za primerjavo, zmagovalec letošnje dirke po Italiji Ekvadorec Richard Carapaz je za prvo mesto dobil 265.000 evrov. Etapna zmaga na Giru je bila vredna 11.000 evrov, je objavil kolesarski portal Global Cycling Network.

Denarni sklad lanske dirke po Španiji je znašal 1.120.000 evrov. Končni zmagovalec je zaslužil 150.335 evrov, etapna zmaga je bila vredna 11.000 evrov.