Leteči Kranjec s kolesom po Elizejskih poljanah #video

Tudi to je šport

Kot gost organizatorjev Tour de France in enega od glavnih pokroviteljev Continental se je namreč zadnje etape dirke s ciljem sredi Pariza udeležil Robert Kranjec, naš nekdanji smučarski skakalec in letalec, sicer pa tudi velik ljubitelj kolesarstva in prijatelj Primoža Rogliča.

Ob podpori številnih gledalcev je na zaprtih cestah središča Pariza na kolesu občutil del največjega vsakoletnega kolesarskega spektakla in tik pred zaključkom 106. izvedbe Tour de France prevozil nekaj kilometrov, ki so jih kmalu za njimi v zadnji etapi zmogli še najboljši kolesarji sveta.

Leteči Kranjec je užival na kolesu v središču francoske prestolnice in po prihodu v cilj dejal: "Odlična izkušnja, da sem lahko pobliže videl, kako je, ko se profesionalni kolesarji pripeljejo v Pariz. Zahvalil bi se za to priložnost in upam, da bom drugo leto tu pričakal Primoža Rogliča z rumeno majico."