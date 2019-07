Alaphilippe prvi kolesar sveta, Roglič najboljši na lestvici etapnih dirk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na najnovejših lestvicah Mednarodne kolesarske zveze (Uci) do večjih sprememb na vrhu ni prišlo. Po končani dirki po Franciji prvi kolesar sveta ostaja Francoz Julian Alaphilippe. Najboljši Slovenec Primož Roglič je obdržal vodstvo na lestvici etapnih dirk, na svetovni lestvici pa je na petem mestu.

Alaphilippe na svetovni lestvici vodi s 3862 točkami, drugi je Danec Jakob Fuglsang, ki jih ima 2991. Na tretjem mestu je Francoz Thibaut Pinot z 2976 točkami.

Najboljši Slovenec je še naprej Primož Roglič, ki je dve mesti izgubil in je peti kolesar sveta z 2859 točkami. Pet mest je pridobil Tadej Pogačar in je 34., Matej Mohorič je napredoval za šest mest in je 40. Tik za stoterico je na 105. mestu Jan Polanc.

Roglič je obdržal prvo mesto na lestvici etapnih dirk. Vodi s 2704 točkami. Na drugem mestu je Britanec Simon Yates s 2300, tretji pa Pinot s 1903 točkami.

Pogačar je 16., Mohorič 44., Polanc 53. in Simon Špilak 73.