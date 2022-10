Bo Roglič res zamenjal ekipo? Takšne so zadnje informacije …

Kot poroča italijanski časnik Gazzetta dello Sport, je zastopnik Primoža Rogliča odločno zavrnil govorice o prestopu svojega varovanca. "Ostaja v ekipi Jumbo-Visma, kjer ima veljavno pogodbo do leta 2025," so njegove besede prenesli Italijani.

info @Gazzetta_it - Still on the table rumors of @rogla to @INEOSGrenadiers . However, @rogla's agent yesterday told us: "He stays well at @JumboVismaRoad and he has a contract till 2025" @cycling_podcast @elcyclingpod