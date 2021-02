Pol leta po hudi nesreči znova na kolesu

Evenepoel, ki v kolesarski javnosti velja za enega največjih talentov, je avgusta lani na dirki po Lombardiji padel z mostu ter si zlomil medenico.

"Okrevanje je vedno povezano z vzponi in padci. Na začetku je bilo vse zelo pozitivno in poškodba se je zelo hitro zacelila, potem pa se je postopek upočasnil," je dejal zdravnik Phil Jansen v sporočilu za javnost ekipe Deceuninck - Quick-Step.

Dodali so, da bo minilo še precej časa, preden se bo nekdanji nogometaš, ki je igral tudi za belgijsko reprezentanco do 15 in 16 let, vrnil na ceste v tekmovalni podobi.

Evenepoel bi moral januarja začeti priprave z moštvom, a je moral zaradi bolečin prekiniti povratek na kolo. Njegov letošnji cilj kljub temu ostaja nastop na Giru.

"Trenutno moram nadaljevati korak za korakom, potem pa se bomo glede na razvoj dogodkov odločili o nadaljnjih načrtih. Bistveno je, da napredujem," je dejal Evenepoel, ki je leta 2019, oziroma prvo sezono med profesionalci osvojil klasiko San Sebastian in se okitil s srebrom na svetovnem prvenstvu v vožnji na čas v Yorkshiru.

