Znano je, kdo bo iz najbogatejše ekipe napadal Pogačarja in Rogliča na Touru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dave Brailsford, vodja kolesarske ekipe Ineos Grenadiers, je razkril načrte moštva za največje večdnevne dirke v sezoni 2021. Če bo vse potekalo po pričakovanjih, bo zmagovalec Toura leta 2019 Kolumbijec Egon Bernal letos nastopil na Giru, na dirki po Franciji pa bodo kapetani Geraint Thomas, Richard Carapaz in Tao Geoghegan Hart.

Novinec v ekipi Adam Yates bo Ineosov glavni adut na dirki po Španiji, poroča cyclingnews.com.

"Seveda to še ni dokončno. Tudi Bernal se lahko še uvrsti na Tour ali na Vuelto, vse bo odvisno od njegove predstave na Giru, moral bo dokazati, da je njegova poškodba, zaradi katere je s Toura odstopil lani, preteklost. Najprej pa si mora sploh povrniti veselje do dirkanja, mora vrniti nasmeh na ustnice, ki ga je krasil prejšnja leta," je odločitev, da Kolumbijca pošljejo na dirko po Italiji, pojasnil Brailsford.

Šef ekipe je dejal, da imajo z Britancema Thomasom ter Geoghegan Hartom, lanskim zmagovalcem Gira, dovolj močne adute, da napadejo zmago. "Dva kronometra sta tisto, kar naj bi ustrezalo Thomasu, v hribih pa bo zagotovo napadal Carapaz. Nekje vmes bo Geoghegan Hart," razmišlja Brailsford. Omenjena trojka bo imela tudi odlične pomočnike, to naj bi bili Richie Porte, Laurens De Plus, Michal Kwiatkowski, Jonathan Castroviejo, Luke Rowe in Rohan Dennis.

Na Giru bodo ob Bernalu z velikimi pričakovanji nastopili tudi Pavel Sivakov, Daniel Martinez in Filippo Ganna, na Vuelti pa naj bi bi bilo vse podrejeno Britancu Adamu Yatesu.

"Spraševali smo se, ali na Tour popeljemo vse svoje najboljše kolesarje ali jih razporedimo po vseh treh dirkah. Odločili smo se za slednje, mislim, da nam to zagotavlja lepo ravnovesje na vseh dirkah. Ker lani nismo zmagali na Touru, smo se vrnili v drugačno vlogo, imeli bomo več svobode, da pripravimo pravo kreativno strategijo, kako zmagati na dirki," je še dejal Brailsford.