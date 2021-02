Njegova glavna cilja sezone sta namreč Dirka po Italiji, kjer bodo Georgu Bennettu zaupali vlogo kapetana, in olimpijske igre v Tokiu.

Ker je med zadnjo etapo francoskega Toura in olimpijsko cestno dirko le šest dni razmika, kar je bistveno premalo za spodobno regeneracijo in aklimatizacijo na nove razmere, bi se 30-letni Novozelandec Touru letos rad izognil, je povedal v pogovoru za novozelandski portal Stuff.

Letos si je kot prioriteto zadal nastop na Dirki po Italiji in olimpijskih igrah v Tokiu. Foto: Reuters

"Vpoklic na Tour bi bil katastrofa za moj olimpijski nastop"

"Ne slišiš prav pogosto, da bi se kdo želel izogniti nastopu na Touru, ampak jaz bi se resnično rad izkazal na olimpijskih igrah, kar pa ne bo mogoče, če bom nastopil tudi na Touru. Za moj olimpijski nastop bi bila katastrofa, če bi me vpoklicali v ekipo za Tour," je bil odkrit Bennett, ki se mu zdi, da mu je zahteven gorski relief letošnje olimpijske preizkušnje pisan na kožo.

"Od nekdaj rad dirkam na Touru, želim si biti del tega, to je moja najljubša dirka in zato tudi kolesarim, ampak ne v olimpijskem letu, zato si želim, da glede tega ne bo prišlo do spremembe," si želi 30-letni Bennett, ki je bil za Rogliča izredno dragocen pomočnik predvsem v gorskih etapah.

Na zadnjih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru je osvojil 33. mesto. Foto: Guliverimage/Getty Images

Bennett bi že lani moral nastopiti na Giru, a je po odpovedi oz. prestavitvi tako Gira kot olimpijskih iger nazadnje vendarle vskočil v ekipo za Tour.

Tudi lani je namreč v nizozemski ekipi zazevala luknja. Poškodovanega Stevena Kruijswijka je tako nadomestil Amund Grøndahl Jansen, Bennet pa je vskočil namesto prav tako poškodovanega Laurensa De Plusa. Ekipo so poleg Bennetta in Rogliča tako sestavljali še Dumoulin, Tony Martin, Sepp Kuss, Wout van Aert in Robert Gesink.

Kaj pa, če ga vendarle povabijo?

In kaj, če ga bodo tudi letos vpoklicali v ekipo za Tour? Bo žrtvoval lastne ambicije za dobro ekipe?

Seveda, kljub razočaranju, ki ga bo ob tem nedvomno čutil, se bo povsem posvetil vlogi pomočnika in bo Rogliču pomagal pri lovu na tako želeno skupno zmago na Touru, je napovedal. "Če je to tisto, kar moram storiti, bom to tudi storil, ne bom se pritoževal in povzročal težav," je obljubil izkušeni "kiwi", ki bo ob tem verjetno čutil obilen cmok v grlu.

Foto: Getty Images

Dokazovanje ob izteku pogodbe

Kot poroča Stuff, si Bennett v zadnji sezoni pri najmočnejši ekipi v kolesarski karavani želi dokazati, da je sposoben prevzeti tudi breme, ki ga prinaša vodenje ekipe na dirki, to pa bo najlažje dokazal na terenu, kot kapetan na prvi tritedenski dirki v sezoni in na olimpijskih igrah.

Dober nastop, morda celo olimpijska medalja, bi vsekakor pritegnila zanimanje preostalih ekip in bi Bennetu lahko znatno izboljšala izhodiščni položaj pri pogajanju o novi pogodbi.

V letošnji postavi za Tour so sicer poleg Rogliča predvideni Kruijswijk, ki naj bi bil sokapetan, Kuss, Wout van Aert, Tony Martin, Robert Gesink in Mike Teunissen.

Bennett bo tako kot Roglič letošnjo sezono svetovne serije, zanj že deseto v profesionalni karavani, začel na dirki Pariz–Nica (7. do 14. marec 2021).