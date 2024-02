Belgijec še enkrat več najbolj nasmejan, Cavendish odstopil

To je tretja etapna zmaga 31-letnega Tima Merlierja na letošnji dirki, saj je pred tem dobil že prvo in četrto etapo.

Danes sta v ciljnem sprintu tik za njim končala Nizozemec Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling) in Nemec Phil Bauhaus (Bahrain Victorious).

HAT-TRICK! 3⃣ Tim Merlier won easily also the last stage for the sprinters in @uae_tour . 👍 I'm really looking forward to the first battle between Merlier and Philipsen to see who's the world's fastest sprinter.

