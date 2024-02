Nizozemec Kooij za mišjo dlako pred Merlierjem

Ravninsko etapo z enim kategoriziranim vzponom je pričakovano odločil sprint glavnine. V njem pa tokrat za razliko od prve in četrte etape ni slavil Belgijec Tim Merlier (Soudal-Quick Step). Po tesnem razpletu je zasedel drugo mesto. Tretji je bil Avstralec Sam Welsford (Bora-hansgrohe). Za 22-letnega Kooija je bila to že jubilejna 30. zmaga v karieri in druga letos. V letu 2023 je dosegel 13 zmag.

Edini slovenski predstavnik Luka Mezgec (Jayco-AlUla) je zasedel 40. mesto. Njegov moštveni kolega in sprinterski kapetan ekipe Nizozemec Dylan Groenewegen je bil sedmi.

V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb. V vodstvu je še naprej Vine, ki ima 11 sekund naskoka pred rojakom Benom O'Connorjem (Decathlon AG2R La Mondiale) in 13 pred moštvenim kolegom, Američanom Brandonom McNultyjem.

V soboto bo na sporedu še ena ravninska etapa v Abu Dabiju (138 km). Končna odločitev o zmagovalcu bo padla v nedeljo, ko bo na vrsti zadnja etapa do vrha Džebel Hafita.

