"Ko sem gledal mladega človeka, ki ga imam zelo rad, kako zelo trpi in v kakšnem položaju se je znašel, je bilo seveda boleče, a še bolj me je prizadel razplet kronometra dan prej. Ko veš, da je sanj o skupni zmagi na Touru konec. Kar zadeva mene, bi Tadej Pogačar letos moral proslavljati četrto skupno zmago na Touru, tako pa je še vedno pri dveh," je v telefonskem pogovoru za Sportal razmišljal Allan Peiper, nekdanji športni direktor ekipe UAE in eden ključnih členov v Pogačarjevi prvi zmagi na Touru. 63-letni Avstralec, ki že dolga leta živi v Belgiji, meki kolesarstva, je danes zjutraj pripotoval v Pariz, kjer bo spremljal slovesni zaključek 110. izvedbe Dirke po Franciji. "Upam, da bom srečal tudi Tadeja, da ga objamem," je dodal.

Allan Peiper Foto: osebni arhiv Allana Peiperja 63-letni Avstralec Allan Peiper je med najbolj zaslužnimi za prvo skupno zmago Tadeja Pogačarja na Dirki po Franciji. Tudi sam je bil uspešen kolesar, v drugi karieri pa športni direktor. Ko se je pri rosnih 17 letih iz Avstralije preselil v Evropo, v Belgijo, da bi uresničil svoje kolesarske sanje, je moral hitro odrasti in se naučiti poskrbeti sam zase. Kot kolesar je zbral več kot 30 profesionalnih zmag, kot športni direktor je bil zraven pri številnih uspehih, a največ mu pomeni prav nepričakovana zmaga Tadeja Pogačarja na Dirki po Franciji leta 2020. Zaradi njegovih taktičnih zamisli so ga istega leta v Belgiji, deželi kolesarstva, razglasili tudi za najboljšega športnega direktorja. Zaradi bolezni (raka na prostati) se je predlani odločil za umik s funkcije športnega direktorja ekipe UAE, a kolesarstvo zavzeto spremlja še danes. V pogovoru za Sportal je razkril svoje mnenje o dogajanju na letošnjem Touru, predstavil svoj pogled na naporen tekmovalni spored prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja in odgovoril na vprašanje, ali obstaja trohica možnosti, da se vrne v ekipo UAE.

Se strinjate, da smo do 17. kraljevske etape spremljali eno najbolj razburljivih in za navijače najbolj zanimivih Dirk po Franciji zadnjega obdobja?

Nedvomno. Za nami je izjemna Dirka po Franciji, ni bilo etape, na kateri se ne bi zgodilo kaj razburljivega. Taktike obeh največjih ekip, torej Jumbo-Visme in UAE Emirates, so bile občasno vprašljive, ampak izkupiček je bil za navijače izjemno zanimiv in gledljiv. Spremljali smo izjemno napadalno dirkanje, kar je za ljubitelje kolesarstva vedno izjemno zanimivo.

Kaj je po vašem mnenju odločilo letošnji Tour?

Težko bi izbral samo en razlog, ki je bil ključen. Za Tadejem je zelo naporna pomlad, ogromno dirk, njegov vrhunec forme je trajal od konca februarja do konca aprila, ko si je v Liegeu zlomil zapestje, s tem, da je dirkal vse do lanske sredine oktobra, ko je zmagal na Dirki po Lombardiji.

Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard, glavna akterja zadnjih dveh francoskih Tourov. Za zdaj imata oba po dve skupni zmagi. Foto: Reuters

Če pogledamo obdobje Chrisa Frooma in sezone, v katerih je štirikrat zmagal na Touru, je bilo najpogosteje tako, da po Touru do začetka naslednje sezone sploh ni več tekmoval. In potem imamo Tadeja, ki je lani (in predlani) dirkal na vso moč.

Mislim, da se je glede na naporen tekmovalni koledar utrujenost samo kopičila, če temu dodamo manj idealne priprave zaradi poškodbe, pomanjkanje pripravljalnih dirk razen državnega prvenstva in potem prihod na Tour, kamor verjetno ni pripotoval v najboljši formi, kar smo videli v prvih dneh Toura ... Mislim, da so vse to dejavniki, ki so pripeljali do tega, da na dan kronometra in na kraljevski etapi do Courchevela ni bil pravi.

Foto: A.S.O./Charly Lopez

Mislite, da ga je zaostanek v kronometru, ki je znašal kar minuto in 38 sekund, dodatno psihično potrl? Vsi vemo, da ko smo psihično pobiti, to močno vpliva tudi na telo.

Zagotovo. Zagotovo je to vplivalo tudi na njegovo psiho. Po kronometru se je zavedal, da je zunaj igre za skupno zmago na Touru.

Ampak po drugi strani se mi še vedno zdi, da si Tadej takrat ni bil podoben. Ni bil videti tisti pravi Tadej, ni bil videti dobro na kolesu, zelo je bil bled, na zadnjem klancu sicer ni bilo videti, da trpi, ni imel grimase na obrazu, ampak preprosto je bil videti drugačen. Iz nekega razloga, ne znam pojasniti, verjetno bodo več povedali v ekipi, ni bil videti tak, kot je, ni bil napadalen, tako kot na kolesu zna biti. V ekipi so sicer izjavili, da ni bil bolan, ne vem. Kronometer je bil na sporedu po prostem dnevu, še dan prej je bil dober, ne vem, kaj se je dogajalo.

In potem je naslednji dan na kraljevski etapi z najvišjo točko Toura, vzponom na Col de la Loze do Courchevela, doživel še hudo krizo. Težko rečem, kaj se je zgodilo, mislim, da ta trenutek preprosto nimamo pravega odgovora na to vprašanje.

Tadej Pogačar v družbi Marca Solerja v cilju 17. etape, v kateri je izgubil več kot pet minut. Foto: Reuters

Trenutek, ko je Pogačar po radijski zvezi sporočil ekipi, da ne more več, da je "mrtev", je bil za njegove navijače velik udarec, po drugi strani pa je bilo njegovo vztrajanje na kolesu kljub trpljenju in vse večjemu zaostanku nekaj zelo navdihujočega. Kako ste vi videli vse skupaj?

Tadej je šampion med šampioni, o tem ni dvoma. Večina kolesarjev bi v takem trenutku sestopila s kolesa, on pa je vztrajal, potem pa v soboto osvojil še etapno zmago. Vse to najbolje prikazuje njegovo psihično trdnost.

In če se vrnem k vašemu vprašanju, bolj razočaran in žalosten sem bil dan prej, po kronometru, ko sem dojel, da je zmaga na Touru izgubljena. Kar pa zadeva kraljevsko etapo, da, Tadejeva vožnja na Col de la Loze je bila boleča, to je vse, kar lahko rečem s svojega zornega kota.

Ko sem gledal mladega človeka, ki ga imam zelo rad, kako zelo trpi in v kakšnem položaju se je znašel, je bilo seveda boleče, a še bolj me je prizadel razplet kronometra dan prej. Ko veš, da je sanj o skupni zmagi na Touru konec.

"Kar zadeva mene, bi Tadej Pogačar letos moral proslavljati četrto skupno zmago na Touru, tako pa je še vedno pri dveh." Foto: Reuters

Kar zadeva mene, bi Tadej Pogačar letos moral proslavljati četrto skupno zmago na Touru, tako pa je še vedno pri dveh. Če bi imel v rokah štiri zmage, bi bil lahko prihodnje leto na poti, da se vpiše med kolesarske velikane.

Res je sicer, da je pred njim še veliko let in da mu še vedno lahko uspe, ampak priložnosti je treba izkoristiti, ko pridejo. Prihodnje leto bodo na štartu verjetno še drugi močni kolesarji.

Lance Armstrong je pred dnevi v svojem podkastu The Move dejal, da ste vi edina sestavina, ki zadnji dve sezoni manjka v ekipi Tadeja Pogačarja. Primerjal vas je z gospodom Mijagijem v filmu Karate Kid, z osebo, ki premore ogromno modrosti in lahko z nasveti usmerja mlajšega varovanca. Je kaj upanja, da bi se vrnili v ekipo UAE Emirates?

Mislim, da ne. Pred začetkom letošnje sezone smo s tem poskusili, a se je na koncu izkazalo, da imamo z vodstvom ekipe preveč različne poglede glede pristopa do Dirke po Franciji, zato mislim, da je to poglavje dokončno zaprto.

Foto: Guliverimage

Je ta različen pogled tudi pogled na tekmovalni koledar Tadeja Pogačarja, v smislu, da bi moral pred Tourom skrčiti program?

Šlo je za celoten paket, za več stvari, glede katerih nismo našli skupnega jezika, več pa vam ne morem povedati.

Sprašujem zato, ker je v zadnjem tednu veliko polemik ravno o tej temi. Se vam torej zdi, da bi bilo za Pogačarja v luči želje po skupni zmagi na Touru bolje, da bi v spomladanskem delu sezone dirkal manj? Če bi bili še njegov športni direktor, kakšna bi bila vaša direktiva?

Mislim, da je pri tem vprašanju pomembno predvsem to, kaj si želi Tadej. Večkrat je že poudaril, da ima rad izzive, da ima rad nove izzive, da se rad veseli novih stvari, saj je to način, zaradi katerega ostane motiviran. Po drugi strani pa se mi zdi pomembno tudi to, da najdeš pravo razmerje. Tadej lahko ima vse tisto, kar si želi, hkrati pa mora biti pri tem povsem osredotočen na Tour. Veste, ni preprosto sodelovati s Tadejem, ker je zelo svojeglav in želi početi tisto, kar si sam želi. Mislim, da je tukaj naloga vodstva ekipe, da pri tem najde pravo ravnovesje.

Pogačar je letos zmagal na Flandriji, največji enodnevni kolesarski dirki. Foto: AP / Guliverimage

