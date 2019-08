Ackermannu uvodni šprinterski obračun na Poljskem, Mezgec deseti

Na Poljskem letos dirka cel kup Slovencev, Matej Mohorič, Luka Pibernik, Domen Novak in Jan Tratnik (vsi Bahrain Merida) ter Simon Špilak (Katjuša Alpecin) so v cilj prikolesarili v času zmagovalca.

Mezgec je z desetim mestom poskrbel za najboljšo slovensko uvrstitev dneva, Mohorič je bil 24., Pibernik 30., Špilak 41., Novak 132. in Tratnik 134.

