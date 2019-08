Urban Rotnik do uspeha kariere

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Urban Rotnik je prišel do uspeha kariere.

Urban Rotnik je prišel do uspeha kariere. Foto: Sportida

Slovenski gorski kolesar Urban Rotnik je na svetovnem pokalu v Trentinu v disciplini 4kros zasedel četrto mesto in s tem prišel do uspeha kariere. Tanja Žakelj je v krosu zasedla 28. mesto. Še bolj uspešna je bila v spustu Monika Hrastnik, ki se vrača po poškodbi in je v dolini sonca zasedla sedmo mesto. Jure Žabjek, ki je bil nedavno tudi poškodovan, je bil v spustu med 63 člani na 47. mestu.