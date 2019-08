V San Sebastianu zmaga Avstralke, Nilssonova deveta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uvod v kolesarsko klasiko v San Sebastianu so opravile dekleta. Dirka ni najvišje kategorije, zato so manjkale nekatere najboljše kolesarke, po 126 kilometrih pa se je zmage veselila Avstralka Lucy Kennedy, ki je imela 23 sekund prednosti pred Nizozemko Janneke Ensing, tretje mesto je zasedla še ena Nizozemka Pauliena Rooijakkers.

Nastopile so tudi kolesarke BTC Cityja, Švedinja Hanna Nilsson je z zaostankom minute in 38 sekund zasedla deveto, Eugenia Bujak pa je bila 14., na zahtevni progi je za zmagovalko zaostala tri minute in 26 sekund. Urša Pintar je bila 24. (+5:08), Urška Žigart pa 34. (+6:19).

Preberite še: