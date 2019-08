Mezgec, Kump in Jerman glavni slovenski aduti na evropskem prvenstvu

Pred slovensko kolesarsko reprezentanco je prvi vrhunec sezone. Med 7. in 11. avgustom jo čaka nastop na evropskem prvenstvu v Alkmaarju na Nizozemskem. V vodstvu reprezentance največ pričakujejo od sprinterjev Luke Mezgeca, Marka Kumpa in Žige Jermana, saj naj bi se dirke končale s sprintom.

Mezgec bo prvi, Kump pa drugi adut moške članske reprezentance, v katero je selektor Andrej Hauptman uvrstil še Luko Pibernika, Davida Pera, Gašperja Katrašnika in Matica Grošlja.

Jerman bo kapetan reprezentance mlajših članov, ki jo bo vodil Martin Hvastija. V ekipi so še Nik Čemažar, Tilen Finkšt, Žiga Horvat in Aljaž Jarc.

Ženska reprezentanca članic in mlajših članic bo tokratno EP izpustila, saj bodo kolesarke BTC City Ljubljane, ki po navadi sestavljajo ekipo, istočasno dirkale na etapni dirki na Škotskem.

Zato pa bo selektor mladink Martin Krašek v Alkmaar odpeljal Ano Ahačič, Niko Jančič, Metko Mikuž ter Tjašo Sušnik. Selektor mladincev Andrej Cimprič bo računal na Boštjana Murna, Gala Glivarja, Aljaža Colnarja in Blaža Avblja. Marko Jeretina in Jan Ravbar sta na seznamu kot rezervi.

EP se bo začelo v sredo, 7. avgusta, s kronometroma za mladinke in mladince, popoldne bo premierna mešana štafeta, ki jo je Mednarodna kolesarska zveza potrdila med lanskim svetovnim prvenstvom v Innsbrucku. Štafeta bo zamenjalo kronometer ekip, na EP jo bodo preizkusili prvič. V četrtek sledijo vožnje na čas za mlajše članice in članice elite ter mlajše člane in člane elite. Od petka do sobote sledijo cestne dirke, vrhunec bo v nedeljo, ko je na sporedu 172,6 kilometra dolga dirka za člane elite.

Sodeč po startnem seznamu bo dirka zelo močna. Prijavljeni so Nemec Pascal Ackermann, Britanec Mark Cavendish, Italijana Matteo Trentin in Elia Viviani, Norvežan Alexander Kristoff in številni drugi izvrstni sprinterji. Med najmočnejšimi reprezentancami bodo Belgijci, Danci, Britanci, Italijani, Nizozemci in Norvežani.

Selektor Hauptman bo zadovoljen s prvo deseterico

"Kapetana bosta Mezgec in Kump. Trasa je ravninska. Načeloma pričakujemo sprint, ker smo na Nizozemskem, pa lahko na razplet vpliva tudi veter. Na napovedujem rad rezultatov. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da bomo dobri. Uvrstitev v prvo deseterico bo v redu," je pred EP dejal Hauptman.

Članski kronometer brez slovenske udeležbe

Tudi letošnje EP bo minilo brez slovenskega nastopa med člani elite v kronometru. "Specialisti za kronometer so trenutno na dopustu, počivajo ali imajo kakšno drugo dirko. Program dirk je tak, kakršen je. Blizu je tudi SP, dvakrat je težko biti v formi," je o tem povedal Hauptman.

Najboljše slovenske uvrstitve na evropskih prvenstvih



Najboljša slovenska uvrstitev med člani elite je peto mesto Mezgeca iz Herninga 2017. Med mlajšimi člani sta bila evropska prvaka na cestni dirki Jan Tratnik (2012) in Zoran Klemenčič (1998), Kristjan Fajt je bil bronast leta 2003. V kronometru je bil lani srebrn Izidor Penko, bronasta sta bila pred leti Jure Zrimšek (2002) in Janez Brajkovič (2005). Zadnji mladinec z medaljo na EP je bil leta 2016 Tadej Pogačar, ki je bil bronast na cestni dirki.