Prestavljen dvoboj bo razrešil vprašanje četrtfinalnih parov

Na sporedu je le še zadnja tekma predtekmovanja na ženskem hokejskem turnirju, ki bo dala vse odgovore o tem, kdo se bo s kom meril v četrtfinalu. Ob 14.30 se bosta pomerili branilka naslova Kanada in Finska, ki bi se morali udariti že pred tednom dni, a je bilo srečanje zaradi norovirusa v finskem taboru prestavljeno. Četrtfinale se bo začel v petek, za zdaj je jasno, da so gostiteljice Italijanke izzvale favorizirane Američanke. Napredovanje so si zagotovile še Kanadčanke, Finke, Čehinje, Švicarke, Švedinje in Nemke.