Četrtek, 12. 2. 2026, 10.12
18 minut
ZOI, Milano, hokejski turnir, predtekmovanje, 6. dan (ž)
Prestavljen dvoboj bo razrešil vprašanje četrtfinalnih parov
Na sporedu je le še zadnja tekma predtekmovanja na ženskem hokejskem turnirju, ki bo dala vse odgovore o tem, kdo se bo s kom meril v četrtfinalu. Ob 14.30 se bosta pomerili branilka naslova Kanada in Finska, ki bi se morali udariti že pred tednom dni, a je bilo srečanje zaradi norovirusa v finskem taboru prestavljeno. Četrtfinale se bo začel v petek, za zdaj je jasno, da so gostiteljice Italijanke izzvale favorizirane Američanke. Napredovanje so si zagotovile še Kanadčanke, Finke, Čehinje, Švicarke, Švedinje in Nemke.
Deset ekip v dveh skupinah, reprezentance A že v četrtfinalu
Sistem na ženskem turnirju je drugačen kot na moškem. Na OI sodeluje deset reprezentanc, razporejenih v skupino A (Kanada, ZDA, Finska, Češka, Švica) in skupino B (Švedska, Japonska, Italija, Francija in Nemčija).
Vsaka reprezentanca v skupini odigra po eno tekmo z vsako, po koncu predtekmovanja v četrtfinale napredujejo vse reprezentance skupine A in prve tri iz skupine B.
Ženski hokejski turnir, predtekmovanje
Četrtek, 12. februar