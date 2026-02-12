Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek, 12. 2. 2026, 10.12

18 minut

ZOI, Milano, hokejski turnir, predtekmovanje, 6. dan (ž)

Prestavljen dvoboj bo razrešil vprašanje četrtfinalnih parov

kanadska ženska hokejska reprezentanca | Branilke zlata Kanadčanke se bodo na zadnji tekmi predtekmovanja pomerile s Finkami. | Foto Reuters

Branilke zlata Kanadčanke se bodo na zadnji tekmi predtekmovanja pomerile s Finkami.

Foto: Reuters

Na sporedu je le še zadnja tekma predtekmovanja na ženskem hokejskem turnirju, ki bo dala vse odgovore o tem, kdo se bo s kom meril v četrtfinalu. Ob 14.30 se bosta pomerili branilka naslova Kanada in Finska, ki bi se morali udariti že pred tednom dni, a je bilo srečanje zaradi norovirusa v finskem taboru prestavljeno. Četrtfinale se bo začel v petek, za zdaj je jasno, da so gostiteljice Italijanke izzvale favorizirane Američanke. Napredovanje so si zagotovile še Kanadčanke, Finke, Čehinje, Švicarke, Švedinje in Nemke.

ameriška ženska hokejska reprezentanca
Sportal Američanke v ponovitvi zadnjega finala nadigrale branilke naslova, Švedinje razveselile Nemke

Deset ekip v dveh skupinah, reprezentance A že v četrtfinalu

Sistem na ženskem turnirju je drugačen kot na moškem. Na OI sodeluje deset reprezentanc, razporejenih v skupino A (Kanada, ZDA, Finska, Češka, Švica) in skupino B (Švedska, Japonska, Italija, Francija in Nemčija).

Vsaka reprezentanca v skupini odigra po eno tekmo z vsako, po koncu predtekmovanja v četrtfinale napredujejo vse reprezentance skupine A in prve tri iz skupine B.

Ženski hokejski turnir, predtekmovanje

Četrtek, 12. februar

Lestvici:

italijanska hokejska reprezentanca ZOI Damian Clara
Sportal Slovaki presenetili olimpijske prvake, Italija na krilih Clare namučila Švedsko, a jo skrbi poškodba
