Četrtek, 12. 2. 2026, 9.47
48 minut
ZOI, Milano, hokejski turnir, predtekmovanje, drugi dan (m)
Galski petelini se vračajo po 24 letih, prvič na delu Crosby in druščina
Za začetek drugega dne hokejskega olimpijskega turnirja bodo palice prekrižali povratniki na olimpijskih igrah Francozi, ki se vračajo po 24 letih, in Švicarji. Ob 16.40 sledi na papirju poslastica četrtkovega sporeda, eni od glavnih favoritov za zlato Kanadčani se bodo pomerili s Čehi. Zvečer si bodo nasproti stali Nemci in Danci ter Američani in Latvijci.
Na zadnjih olimpijskih igrah so Finci v finalu premagali Ruse, bron pa so po zmagi nad Švedi osvojili Slovaki.
Štirje neposredno v četrtfinale, preostali v dodatne boje
Na olimpijskem hokejskem turnirju nastopa 12 reprezentanc. Razdeljene so v tri skupine po štiri, vsaka v skupini z vsako odigra eno tekmo. Zmagovalka skupine in najboljša drugouvrščena se po predtekmovanju neposredno uvrstita v četrtfinale, vse druge pa se v dodatnem boju pomerijo za preostale štiri četrtfinalne vstopnice.
Hokej na ledu, moški – predtekmovanje:
Četrtek, 12. februar
