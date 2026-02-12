Galski petelini se vračajo po 24 letih, prvič na delu Crosby in druščina

Na zadnjih olimpijskih igrah so Finci v finalu premagali Ruse, bron pa so po zmagi nad Švedi osvojili Slovaki.

Štirje neposredno v četrtfinale, preostali v dodatne boje

Na olimpijskem hokejskem turnirju nastopa 12 reprezentanc. Razdeljene so v tri skupine po štiri, vsaka v skupini z vsako odigra eno tekmo. Zmagovalka skupine in najboljša drugouvrščena se po predtekmovanju neposredno uvrstita v četrtfinale, vse druge pa se v dodatnem boju pomerijo za preostale štiri četrtfinalne vstopnice.