Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Četrtek,
12. 2. 2026,
9.47

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
hokej zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 olimpijski hokejski turnir

Četrtek, 12. 2. 2026, 9.47

48 minut

ZOI, Milano, hokejski turnir, predtekmovanje, drugi dan (m)

Galski petelini se vračajo po 24 letih, prvič na delu Crosby in druščina

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Sidney Crosby | Sidney Crosby, ki lovi svoje tretje olimpijsko zlato, in rojaki bodo olimpijske igre odprli s tekmo proti Čehom. | Foto Guliverimage

Sidney Crosby, ki lovi svoje tretje olimpijsko zlato, in rojaki bodo olimpijske igre odprli s tekmo proti Čehom.

Foto: Guliverimage

Za začetek drugega dne hokejskega olimpijskega turnirja bodo palice prekrižali povratniki na olimpijskih igrah Francozi, ki se vračajo po 24 letih, in Švicarji. Ob 16.40 sledi na papirju poslastica četrtkovega sporeda, eni od glavnih favoritov za zlato Kanadčani se bodo pomerili s Čehi. Zvečer si bodo nasproti stali Nemci in Danci ter Američani in Latvijci.

italijanska hokejska reprezentanca ZOI Damian Clara
Sportal Slovaki presenetili olimpijske prvake, Italija na krilih Clare namučila Švedsko, a jo skrbi poškodba

Na zadnjih olimpijskih igrah so Finci v finalu premagali Ruse, bron pa so po zmagi nad Švedi osvojili Slovaki.

Štirje neposredno v četrtfinale, preostali v dodatne boje

Na olimpijskem hokejskem turnirju nastopa 12 reprezentanc. Razdeljene so v tri skupine po štiri, vsaka v skupini z vsako odigra eno tekmo. Zmagovalka skupine in najboljša drugouvrščena se po predtekmovanju neposredno uvrstita v četrtfinale, vse druge pa se v dodatnem boju pomerijo za preostale štiri četrtfinalne vstopnice.

Hokej na ledu, moški – predtekmovanje:

Četrtek, 12. februar

Lestvice

Preberite še:

Cene Prevc
Sportal Cene Prevc: Čudi me, da še nisem dobil grozilnega sporočila
Ilka Štuhec
Sportal Še ena priložnost za Ilko Štuhec
Julia Simon
Sportal Olimpijska prvakinja po kraji in prevari z gesto dvignila ogromno prahu

hokej zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 olimpijski hokejski turnir
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.