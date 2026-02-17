Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Mateja Trunk Hrvatin

17. 2. 2026,
Torek, 17. 2. 2026, 4.00

Golob: Vedno več rezultatov, ki smo jih napovedali, se že kaže kot resničnost

Mateja Trunk Hrvatin

Začetek mandata vlade je zaznamovalo soočanje z več krizami hkrati – od energetske krize do požarov in najhujših poplav v zgodovini države. Predsednik vlade dr. Robert Golob v Spotkastu poudarja, da je bil ta čas namenjen predvsem stabilizaciji razmer in postavitvi temeljev za dolgoročne sistemske spremembe, katerih učinki se že kažejo in se bodo še izraziteje pokazali v prihodnjih letih. V pogovoru govori o svojih prvih političnih izkušnjah, sprejetih reformah in ključnih ukrepih – od rekordne zaposlenosti in ukrepov na področju socialne države do pokojninske reforme, dolgotrajne oskrbe, stanovanjske politike in obsežnih javnih investicij. Državo primerja s hišo, ki jo je bilo treba najprej utrditi v temeljih, danes pa se posamezni projekti postopno zaključujejo in nadgrajujejo.

Golob: "Imamo izjemne športnike. Ne samo da so nam navdih – marsikdaj tudi kakšno noč zaradi njih ne spimo."

V jutrišnjem Spotkasu s predsednikom vlade tudi o:

– prehodu iz gospodarstva v politiko in prvih izkušnjah v mandatu;
– soočanju z energetsko krizo, požari in poplavami ter odzivu države;
– vlogi Slovenije v Evropi in njenem mednarodnem ugledu;
– socialni državi, dolgotrajni oskrbi in pokojninski reformi;
– rekordni zaposlenosti, davčni politiki in razvoju bolje plačanih delovnih mest;
– stanju javnih financ, znižanju javnega dolga ter ocenah mednarodnih bonitetnih agencij;
– stanovanjski politiki za mlade in plačni reformi javnega sektorja;
– umetni inteligenci, varnosti in zakonodajnih spremembah;
– nezakonitih migracijah, občutku varnosti in konkretnih ukrepih za večjo varnost v družbi;
– investicijskem ciklu države ter vlaganjih v infrastrukturo in razvoj;
– prihodnjih prioritetah države – zdravstvu, razvoju in varnosti.
Golob: "V tem mandatu smo pokazali pogum in odločnost, da se soočimo z vsakim izzivom, hkrati pa smo zgradili močne temelje. Nekatere koristi ljudje že občutijo – skozi višje plače, višje pokojnine in nižje stroške v domovih za starejše. Delo še ni končano, zdaj pa vemo, kje so izzivi in kaj moramo narediti. Naš namen je dokončati začeto." | Foto: Jan Lukanović

