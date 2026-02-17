Začetek mandata vlade je zaznamovalo soočanje z več krizami hkrati – od energetske krize do požarov in najhujših poplav v zgodovini države. Predsednik vlade dr. Robert Golob v Spotkastu poudarja, da je bil ta čas namenjen predvsem stabilizaciji razmer in postavitvi temeljev za dolgoročne sistemske spremembe, katerih učinki se že kažejo in se bodo še izraziteje pokazali v prihodnjih letih. V pogovoru govori o svojih prvih političnih izkušnjah, sprejetih reformah in ključnih ukrepih – od rekordne zaposlenosti in ukrepov na področju socialne države do pokojninske reforme, dolgotrajne oskrbe, stanovanjske politike in obsežnih javnih investicij. Državo primerja s hišo, ki jo je bilo treba najprej utrditi v temeljih, danes pa se posamezni projekti postopno zaključujejo in nadgrajujejo.