Selektorjeva sestavljanka skoraj popolna, čaka še na usodo kvarteta

Kdo je med potniki na pripravljalni obračun z Avstrijo

Reprezentanca vse bolj dobiva končno podobo za nastop na svetovnem prvenstvu divizije I, ki se konec tedna začne v Budimpešti na Madžarskem. Risi bodo v sredo odpotovali na Dunaj, kjer bodo naslednji dan proti izbrani vrsti Avstrije odigrali še zadnjo prijateljsko tekmo pred začetkom svetovnega prvenstva. Na prvi so z 12:1 premagali Hrvate, na drugi z 2:3 v podaljšku izgubili z gostitelji prvenstva Madžari.

Peterica iz slovenskih klubov prišla, nekateri so se poslovili

Finski strateg na slovenski klopi je po koncu finala slovenskega prvenstva vpoklical peterico iz domačih klubov. Tako so se izbrani vrsti na Bledu danes pridružili napadalci Luka Bašič (Jesenice), Andrej Hebar in Miha Zajc (oba Olimpija) ter branilca Aleksandar Magovac in Miha Logar (oba Jesenice). V torek se bo risom priključil še 19-letni napadalec Jan Drozg, ki je v tej sezoni igral čez lužo.

Andrej Hebar je eden od petih hokejistov na seznamu, ki so se v tej sezoni klubsko udejstvovali v slovenskem kolektivu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Od reprezentance so se poslovili napadalca Jure Sotlar in Nik Simšič ter jeseniška branilca, ki sta vskočila ob pomanjkanju branilcev na pripravah, Gašper Korošec in Žiga Urukalo. Prav tako na SP ne bo potoval v zadnjem času standardni član reprezentančne vratarske vrste Luka Gračnar. Njegov Salzburg ima v finalu lige EBEL na palici zaključni plošček za prvaka proti Bolzanu,slovenski čuvaj mreže pa v tej sezoni končnico kot drugi vratar vselej spremlja na klopi. Na SP tako ob Gašperju Krošlju in Matiji Pintariču potuje debitant na večjih članskih reprezentančnih akcijah Rok Stojanovič, ki bo tudi v prihodnje branil mrežo francoskega Lyona.

Branilska vrsta oslabljena, seznam se lahko še spremeni

Selektorju največ težav predstavlja okrnjena branilska vrsta, saj kar štirje v zadnjem času standardni člani reprezentance še igrajo v klubih.

Iz Hokejske zveze Slovenije so tako sporočili, da se seznam do svetovnega prvenstva - do prvega direktorata, ki bo 21. aprila - lahko še spremeni glede na klubske obveznosti štirih kandidatov za reprezentanco, ki trenutno še igrajo ligaška tekmovanja v tujini. To so Sabahudin Kovačevič, Matic Podlipnik, Jurij Repe in Klemen Pretnar.

Kaže jim odlično Matic Podlipnik je tri tekme pred koncem baraža s Karlovy Vary na prvem mestu in v dobrem položaju za napredovanje med elito. Foto: Hokejska zveza Slovenije V naši izbrani vrsti bodo v prihodnjih dneh vneto tako pogledovali proti Češki, kjer se Kovačević, Podlipnik (oba Karlovy Vary) in Repe (Kladno) borijo za napredovanje v elitno ligo. Tri tekme pred koncem tekmovanja so Karlovy Vary prvi, Kladno pa tretje, a ima isto število točk kot druga Jihlava. Obe moštvi Slovencev sta tako v dobrem položaju za napredovanje med češko smetano (napredujeta prvi in drugi), kar še bolj zapleta prihod koga od trojice na SP. Zadnjo tekmo imata oba "slovenska" kluba na urniku šele 22. aprila, ko bo Slovenija na SP že odigrala prvo tekmo z Veliko Britanijo. Pretnar z Bansko Bystrico igra finale slovaške Extralige. Proti Dukli Trencin v napeti seriji vodijo z 2:0 v zmagah, igrajo na štiri zmage. Obakrat so zmagali s 4:3, prvič po podaljšku, drugič po kazenskih strelih. Serije bo najhitreje konec v sredo, 18. aprila, najpozneje pa 24. aprila, ko bosta za Slovenijo že dve tekmi prvenstva.

Madžarska, Italija, Poljska, Kazahstan in Velika Britanija so nasprotniki Slovenije na letošnjem SP. Vstopnico za elito bosta dobili najboljši ekipi. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Kdo so slovenski nasprotniki?

Od 22. do 28. aprila bo v Budimpešti svetovno prvenstvo drugega razreda (divizije I, skupine A), na katerem bodo sodelovali Madžarska, Slovenija, Poljska, Italija, Velika Britanija in Kazahstan. Najboljši dve reprezentanci si bosta priigrali vstopnico za elitno svetovno prvenstvo, ki ga bo maja 2019 gostila Slovaška (Bratislava in Košice). Slovenska izbrana vrsta je favoritinja za vrnitev v najkakovostnejši razred, iz katerega je izpadla lani, ko je v Parizu izgubila vseh sedem tekem.

Seznam hokejistov za prijateljsko tekmo z Avstrijo Vratarji (3): Gašper Krošelj (Rødovre Mighty Bulls, danska Metalligaen), Matija Pintarič (Rouen, Saxoprint Ligue Magnus), Rok Stojanovič (Lyon, Saxoprint Ligue Magnus) Branilci (8): Mark Čepon (Medveščak Zagreb, liga EBEL), Blaž Gregorc (Hradec Kralove, češka ekstraliga), Aleš Kranjc (Eispiraten Crimmitschau, DEL2), Žiga Pavlin (Češke Budejovice, češka druga liga, WSM), Miha Štebih (VSV Beljak, liga EBEL), Luka Vidmar (Szekesfehervar, liga EBEL), Miha Logar in Aleksandar Magovac (oba Sij Acroni Jesenice) Napadalci (14): Luka Bašič (Sij Acroni Jesenice), Jan Drozg (Shawinigan Cataractes, Quebec Major Junior Hockey League), Boštjan Goličič (Grenoble, Saxoprint Ligue Magnus), Andrej Hebar (HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Amiens, Saxoprint Ligue Magnus), Aleš Mušič (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Žiga Pance (Dornbirn, liga EBEL), Anže Ropret (Ujpesti TE, Erste liga), Robert Sabolič (Torpedo Nižni Novgorod, liga KHL), Rok Tičar (Sibir Novosibirsk, liga KHL), Jan Urbas (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL), Miha Verlič (JYP Jyväskylä, Liiga), Miha Zajc (HK SŽ Olimpija) () - v oklepaju je zapisan zadnji hokejistov klub *Seznam ni dokončen in se bo še spremenil, saj nekateri kandidati še igrajo v klubih.