Salzburžani še zmago od naslova prvaka

Liga EBEL, finale

Hokejisti Salzburga, katerega član je slovenski vratar Luka Gračnar (tudi tokrat je bil drugi vratar in ni branil), so na peti tekmi finala razširjenega avstrijskega prvenstva po podaljšku s 6:5 premagali Bolzano in v seriji na štiri zmage povedli s 3:2.

5. finalna tekma

Salzburžani so prek Branta Harrisa zadeli v 76. minuti tekme. Prvi zaključni plošček bodo lahko izkoristili že v torek na terenu Italijanov. Če prvak takrat še ne bo znan, bo o njem odločala zadnja sedma petkova tekma.

4. finalna tekma

Salzburžani so v četrti tekmi v Bolzanu zmagali s 6:3 in serijo poravnali na 2:2 v zmagah. Luka Gračnar spet ni dobil priložnosti za igro.

3. finalna tekma

Finale se je po dveh tekmah na Solnograškem preselil v Italijo, kjer so lisjaki pred slabih sedem tisoč gledalci povedli že v 24. sekundi obračuna. Salzburg je izenačil, nato pa izenačil še na 2:2. A gostitelji so po pol minute odgovorili z novim vodstvom, štiri minute pred koncem srečanja pa postavili končnih 4:2. Slovenski vratar Luka Gračnar je bil tudi tokrat drugi vratar Salzburga in je poraz spremljal ob ledu.

Bolzano je po treh tekmah pri dveh zmagah, že v petek si lahko priigra zaključni plošček za prvaka.

2. finalna tekma

Na drugi tekmi finalne serije, v kateri se bo naslova prvaka veselilo moštvo, ki prvo pride do štirih zmag, se je Salzburg vrnil v igro. Domače navijače so z goli razveselili Peter Mueller (32.), Bobby Raymond (45.) in John Hughes (59.). Prvi vratar Rdečih bikov Bernhard Starkbaum je ubranil vseh 25 strelov, slovenski čuvaj mreže Luka Gračnar pa tudi tokrat ni dobil priložnosti.

1. finalna tekma

Bolzano, ki drugič igra v finalu lige EBEL (leta 2014 je bilo prvak), je v četrtfinalu najprej izločilo lanskega finalista Celovec, v polfinalu odpravilo še lanskega prvaka Dunaj, se ne bo zlahka dalo Salzburgu.

Bolzano je na uvodni tekmi dvakrat zadel v razmiku 50 sekund in v 34. minuti povedel z 2:0. Rdeči biki, pri katerih je bil Luka Gračnar drugi vratar in ni branil, so hitro znižali na 1:2, kaj več pa jim ni uspelo. Živce jim je paral vratar Bolzana Pekka Tuokkola, ki je zaustavil 38 strelov od 39. Italijani so streljali le 18-krat, Bernhard Starkbaum je bil na mestu pri 16 strelih.